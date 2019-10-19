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اليوم| الأهلي يستأنف تدريباته عقب الراحة السلبية

السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:17 ص
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اليوم| الأهلي يستأنف تدريباته عقب الراحة السلبية
مران الاهلي
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محمد الصو
 
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يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، تدريباته اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان فايلر، منح اللاعبين راحة سلبية من تدريبات أمس الجمعة، عقب تأجيل مباراة الفريق أمام الزمالك، بالدوري الممتاز.

وأعلن الاتحاد المصري برئاسة عمرو الجنايني، عن تأجيل مباراة الأهلي والزمالك، والتي كان مقرر لها اليوم إلى أجل غير مسمى، بناء على طلب من الجهات الأمنية بالجولة الرابعة للدوري العام.

وأصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بيانا يؤكد فيه احترامه للقرارات الأمنية إلا أنه يرفض خوض أي لقاء قبل مواجهة الزمالك، حفاظا على استقرار ونظام المسابقة.

ويستعد الأهلي لبطولة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا حيث يلعب بالمجموعة الثانية والتي تضم كل النجم الساحلي التونسي، والهلال السوداني، وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي.
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