وسط أكبر حضور جماهيري.. تامر حسني يشعل أولى حفلات موسم الرياض (صور)





انتهى حفل الفنان تامر حسني، منذ قليل والذي أقيم بالرياض علي هامش حفلات موسم الرياض، وذلك وسط أكبر حضور جماهيري بحفلات المملكة العربية السعودية.





وحرص مقدمي الحفل علي الترحيب الشديد بالنجم المصري تامر حسني، قائلين نصًا: "إن النجم تامر حسني أنجح مطرب مصري غنى في المملكة العربية السعودية، وهو الوحيد الذي حقق أرقامًا قياسية في بيع تذاكر الحفلات".





كما توجه حسني، في بداية حفله بالشكر للشعب السعودي، مُعربا عن سعادته البالغة بتواجده في السعودية ومشاركته بحفلات موسم الرياض الذي أُفتتح من خلال حفله.





وقدم حسني، مجموعة كبيرة من أغانيه القديمه والحديثه وسط هتافات وصيحات هزت أركان المسرح، أبرزها ناسيني ليه، عيش بشوقك، ميحرمنيش منك، عيش بشوقك، كفاياك أعذار.





ولبي حسني، قبل الحفل رغبه جماهيره بإلتقاط الصور التذكارية معهم،كما أجري عدد من الحوارات التليفزيونيه للحديث عن كواليس مشاركته بحفلات موسم الرياض.





وقد نفذت جميع التذاكر المطروحة للحفل في وقت قياسي وذلك بعد أيام قليلة من إعلان موعده.





في سياق أخر أعلنت مؤخرًا الشركة المنظمة لجميع حفلات الصيف لهذا العام من خلال مدير عام الشركة السيد تامر وجيه، تفوق النجم تامر حسني بحفله الذي أقيم في مدينه العلمين الجديدة، على جميع حفلات الصيف للفنانين المصريين والعالميين من حيث الحضور الجماهيري الأعلى والتنظيم الأرقى وعلى الرغم من ارتفاع أسعار تذاكر حفل النجم تامر حسني وتخطيها أسعار تذاكر النجمة العالمية چينفر لوبيز إلا أن حفله كان الأكثر جماهيريًا والأعلى تنظيمًا.





ويأتي الحفل بمناسبة مرور 15 عاما على طرح أول ألبوم خاص له بعنوان "حب"، فشهد الحفل حضور الفرقة العالمية Gipsy Kings التي شاركته الغناء والعزف، واحتفلت معه بمرور 15 عام علي بداية مسيرة تامر حسني الحقيقية في مشواره الغنائي.





ووقع الاختيار علي تامر حسني، من قبل الشركة المنظمة للحفل "إيجيبت كالندر" ليُمثل مصر أمام الفريق العالمي Gipsy Kings في حفل مدينة العلمين الجديدة لعدة أسباب، أبرزها، لأنه أكثر فنان مصري يمتلك قاعدة جماهيرية بمصر والوطن العربي والأعلى أجرًا في الشرق الأوسط، ولعلم الشركة التام بأن جميع حفلاته الغنائية تحمل دائما شعار "كامل العدد" وضعت فئة استثنائية جديدة لتذاكر الحفل تصل إلى 60 ألف جنيه ليتخطي أسعار تذاكر الحفل الأول للنجمة العالمية جينيفر لوبيز بمصر، حيث يضم الجزء الخاص بهذه الفئه من التذاكر حوالي 12 شخصًا من الشخصيات العامة والدبلوماسية ورجال الدولة.





جدير بالذكر أن الفنان تامر حسني، يخضع حاليًا لنظام غذائي قاسي، لرغبته في خسارة 15 كيلو " Muscles. Fats" لتغيير شكله وجسده تمامًا، حيث يتطلب دوره في فيلمه الجديد "مش أنا" شخصية رجل جسده نَاحِل ومريض.

وسيبدأ حسني، تصوير فيلمه الجديد خلال الفترة القليلة المقبلة وذلك بمجرد الوصول إلي الوزن والشكل المطلوب التي تتناسب مع شخصية العمل، والتي تعد بمثابة مفاجأة كبيرة لجمهوره، حيث أنه لأول مرة في مشواره الفني يجسد شخصية مثل التي سيجسدها في فيلم: "مش أنا".

"الفلوس"

خرج فيلم "الفلوس"، للفنان تامر حسني، من سباق موسم عيد الأضحي، بسبب عدم انتهاء مخرج الفيلم وقتها من عملية المونتاج وكافة التفاصيل النهائية الخاصة بالفيلم.

وعلم "الفجر الفني" من مصادره أن جميع صناع العمل استقروا على طرح فيلم "الفلوس"، بدور السينمات في موسم إجازة نصف العام.

ويرجع سبب عدم الانتهاء وقتها من عملية المونتاج، إلى البداية عندما تأخرت الرقابة لمدة 4 شهور في استخراج التصاريح الخاصة للفيلم، مما جعل جميع أفراد العمل يسابقون الزمن للإلحاق بموسم عيد الأضحي، ولكن دون جدوي.

فريق عمل الفيلم

جدير بالذكر أن الفيلم قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، إنتاج نيوسينشري، وإخراج سعيد الماروق.

ويشارك في بطولة الفيلم جانب تامر حسني، كل من زينة، وخالد الصاوي، وعدد من الفنانين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو.