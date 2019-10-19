ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نجم المنتخب يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك وبيراميدز ووفاؤه للأهلي

السبت 19/أكتوبر/2019 - 04:45 ص
Advertisements
نجم المنتخب يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك وبيراميدز ووفاؤه للأهلي
منتخب مصر
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
أكد أحمد حسن "كوكا" مهاجم فريق سبورتنج براجا البرتغالي، أنه تلقى العديد من العروض خلال الفترة الماضية كان أبرزها إمكانية التعاقد مع   الزمالك أوبيراميدز، ولكنه رفض هذه العروض احتراما للنادي الأهلي الذي تربى بين جدرانه.

وقال "كوكا" في تصريحات عبر برنامج "الماتش" والمذاع عبر شاشة "صدى البلد" :"أحد وكلاء اللاعبين القريبين من نادي الزمالك تحدث معي للانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء".

وتابع :"هذا الوكيل كان قريب من أعضاء مجلس إدارة الزمالك، لكنني رفضت لرغبتي في الاستمرار بالاحتراف بجانب رغبتي إذا عدت إلى مصر بالانتقال للأهلي".

وأكمل :"نفس السيناريو تكرر مع بيراميدز في الصيف قبل الماضي وتحديدًا بعد كأس العالم الأخير إلا أنني رفضت لنفس السبب".

وأختتم  :"الأهلي لم يتحدث معي من قريب أو من بعيد للعودة، هدفي حاليًا الاستمرار في الاحتراف".

يذكر أن كوكا صاحب الـ26 عامًا بدأ مسيرته مع الأهلي في 2011 قبل أن يرحل للبرتغال عبر فريق ريو أفي، وانتقل كوكا إلى فريق سبورتنج براجا في صيف 2015 تخلله فترة على سبيل الإعارة مع فريق أولمبياكوس اليوناني في الصيف الماضي.

وشارك كوكا في سبع مباريات مع براجا خلال هذا الموسم نجح من خلالها في تسجيل هدف وصنع آخر.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: منتخب مصر الأهلي احمد حسن كوكا
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الشباب
-
x
17:05
-
الإتفاق
الرائد
-
x
17:10
-
النصر
الوحدة
-
x
19:00
-
الاتحاد
الدوري الفرنسي
ليون
-
x
17:30
-
ديجون
الدوري المصري
الزمالك
-
x
20:00
-
المقاولون العرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
-
x
16:00
-
برايتون
تشيلسي
-
x
16:00
-
نيوكاسل يونايتد
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
بيرنلي
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
واتفورد
كريستال بالاس
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
إيبار
-
x
13:00
-
برشلونة
أتلتيكو مدريد
-
x
16:00
-
فالنسيا
ريال مايوركا
-
x
21:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي الدرجة A
نابولي
-
x
18:00
-
هيلاس فيرونا
يوفنتوس
-
x
20:45
-
بولونيا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
أوجسبورج
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
18:30
-
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
-
x
16:00
-
ألميريا

DMCA.com Protection Status