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ثلاثي هجومي في التشكيل المتوقع لمدريد ضد مايوركا

السبت 19/أكتوبر/2019 - 03:36 ص
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ثلاثي هجومي في التشكيل المتوقع لمدريد ضد مايوركا
ريال مدريد
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محمد الصو
 
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استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، على تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة ريال مايوركا، بالليجا.

ويحل ريال مدريد ضيفا مساء اليوم السبت على ريال مايوركا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

ويطمح الميرنجي، في تحقيق الفوز، ومواصلة تصدره جدول الترتيب، حيث يحتل المرتبة الأولى برصيد 18 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، فيما يحتل ريال مايوركا المركز الثامن عشر برصيد سبع نقاط.

وقالت صحيفة "آس الإسبانية" إن زيدان سيعاني أمام ريال مايوركا، بسبب الإصابات التي ضريت فريقه ويعد أبرزهم جاريث بيل ولوكا مودريتش وتوني كروس، وغيابهما عن المران.

ومن المقرر أن يبدأ زيدان مباراة مايوركا بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : كارفاخال، راموس، مارسيلو، فاران

خط الوسط : إيسكو، كاسيميرو، فالفيردي

خط الهجوم : بنزيما، خاميس رودريجيز، هازارد
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