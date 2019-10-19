الاتحاد الإسباني يرد على طعن برشلونة ضد عقوبة نجمه
السبت 19/أكتوبر/2019 - 03:25 ص
Advertisements
ريهام عبد المحسن
Advertisements
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الاتحاد الإسباني أصدر الجمعة بيانًا رسميًا عن الطعن الذي تقدم به برشلونة ضد العقوبة المفروضة على نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي.
وذكرت التقارير أن ديمبلي تعرض للطرد أثناء مواجهة أشبيلية في الدوري الإسباني بسبب حديثه غير اللائق مع ماتيو لاهوز حكم المباراة ليتم فرض عقوبة الإيقاف لمباراتين عليه.
وأشارت التقارير إلى أنه تم رفض الطعن الذي قدمه برشلونة حول طرد ديمبلي بالإضافة إلى رونالد أراوخو مدافع الفريق.
وأوضحت التقارير أنه يجوز لبرشلونة تقديم استئناف إلى المحكمة الإدارية في غضون 15 يومًا اعتباراً من اليوم بعد استلام الإخطار.
وأفادت التقارير بأن برشلونة كان يحاول الطعن ليلحق ديمبلي بمباراة الكلاسيكو التي كان مُقرر إقامتها في 26 أكتوبر الحالي والتي قرر اتحاد الكرة الإسباني تأجيلها رسميًا ولم يتم تحديد الموعد الجديد حتى الآن.
وكان الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة مهدد بالغياب عن مواجهة كلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد والتي كان من المقرر إقامتها يوم 26 من شهر أكتوبر الحالي.
وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن برشلونة يبذل أقصى جهده من أجل تجهيز ديمبلي لمباراة كلاسيكو الأرض مشيرة إلى تجهيز النادي للاستئناف على البطاقة الحمراء التي حصل عليها ديمبلي في المباراة الأخيرة.
وكشفت الصحيفة الإسبانية أن ديمبلي تعرض للطرد في مباراة فريقه الأخيرة أمام أشبيلية في الدوري الإسباني بعد أن تفوه بكلمات قوية ضد حكم اللقاء على خلفية طرده لزميله رونالد أراخو.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن البرسا يطمح في تقديم مطالبات لاجتماع اللجنة المسئولة عن توقيع العقوبات على أمل أن يتم إيقاف اللاعب عن مباراة إيبار المقبلة فقط.
Advertisements
- تقرير حكم مباراة برشلونة وإشبيلية يُدين عثمان ديمبلي.. وعقوبة قاسية تنتظر اللاعب
- تعرف على مدة إيقاف عثمان ديمبلي بعد طرده أمام إشبيلية
- عاجل.. برشلونة يستأنف على واقعة مباراة إشبيلية
- أخبار برشلونة اليوم: إقالة مدرب البرسا وميسي يطلب صفقة مفاجئة ورعب قبل الكلاسيكو واختيار المدرب الجديد
- نجم برشلونة مهدد بالغياب عن كلاسيكو الأرض
- هل يغيب نجم برشلونة أمام ريال مدريد؟
- أخبار برشلونة اليوم: كوارث نجم البرسا تُقربه من الرحيل وبشري سارة وأخري سيئة قبل الكلاسيكو وتحديد خليفة ميسي
- عاجل.. برشلونة يتلقى صدمة قوية قبل الكلاسيكو
- ميسي يكشف مفاجأة بشأن حديثه مع الحكم "لاهوز" خلال مباراة إشبيلية
- برشلونة يطعن علي عقوبة ديمبيلي
المزيد عن: برشلونة الليجا الاتحاد الاسبانيتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر