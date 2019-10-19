كهربا يقترب من صفوف المنتخب الوطني بالتصفيات الإفريقية

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دخل محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، ضمن حسابات الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري المدير الفني، لضمه خلال المعسكر المقبل استعدادا للتصفيات الإفريقية.



ويأتي محمود كهربا، على رأس المرشحين للتواجد مع الجهاز الفني الجديد، والذي يعتبر اللاعب واحدا من أبرز الأسماء التي تواجدت على الساحة الكروية بالفترة الماضية.



وكان محمود كهربا، خرج من حسابات الجهاز الفني السابق للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، والذي رحل عن تدريب الفراعنة، على خلفية خروجه من دور الستة عشر لبطولة الأمم الإفريقية، والتي أقيمت مؤخرا بالقاهرة، وتوج بلقبها منتخب الجزائر للمرة الثانية في تاريخه.



وارتبط اسم محمود كهربا، بالانتقال إلى الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث أشارت بعض التقارير الصحفية إلى نجاح المارد الأحمر في الحصول على توقيعة لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.



وانتقل كهربا، إلى صفوف ديسبوريتفو أفيس البرتغالي، مطلع الصيف الماضي، بعدما فسخ تعاقده مع الزمالك، مؤكدا أن عقده الجديد مع القلعة البيضاء لايعد قانونيا، بعدما تم تسجيله بكشوفات الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد مرور ثلاثة أشهر كاملة.



ووقع كهربا مع ديسبورتيفو أفيس، بعد الحصول على بطاقة دولية مؤقتة من الفيفا، لحين فض النزاع مع ناديه السابق، وتم وضع شرط جزائي بقيمة 450 ألف دولار مع ناديه الجديد.



ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر، بالجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.