مرتضى منصور يتحدى الخطيب مجدداً.. تعرف على التفاصيل
السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:47 ص
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الفجر الرياضي
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أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، أن محمود الخطيب رئيس الأهلي أرتكب خطأ كبير بعد البيان الذي خرج بالأمس عن أزمة تأجيل القمة.
وقال مرتضى منصور في تصريحاته لقناة "الحدث اليوم": أتحدى أن يقدم الخطيب استقالته إذا لعبت مباراة الجونة ، لأنه أكد أنك عدم لعب أي مباراة قبل مواجهة الزمالك، الرجال لا تتراجع عن تعهداتها."
وتابع: " الأمن يحابي الأهلي طوال السنوات الماضية فلماذا لا يلعب الأهلي أمام المصري في بورسعيد؟، إن كان لا يلتزم بقرارات الأمن، ولماذا لا يلعب مع الإسماعيلي في الإسماعيلية بالرغم من عدم وجود أي خلافات بين الناديين."
وواصل: "اتحداك يا خطيب أن تخوض مباراة الجونة، أنا أعلم أنك رجل ولا تتراجع عن القرارات."
يذكر أن مجلس ادارة النادي الأهلي بيانًا يوم الخميس أعلن من خلاله رفض خوض أي مباراة قبل اللعب أمام الزمالك، ومن المنتظر أن تكون مواجهة الجونة يوم الأربعاء المقبل.
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