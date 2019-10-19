بعد نجاح العرض الأول.."عندي صورة" في سينما زاوية من جديد





تعرض سينما زاوية فيلم "عندي صورة" للمخرج محمد زيدان، في السابعة مساء يومي الإثنين ٢١ أكتوبر الجاري، والثلاثاء ٢٩ من نفس الشهر، وذلك بعد نجاح العرض الأول الأحد الماضي ۱۳ أكتوبر.





فيلم "عندي صورة" هو الفيلم رقم ١٠٠١ في حياة مطاوع عويس أقدم كومبارس في السينما المصرية.



