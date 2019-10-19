زيدان يكشف تفاصيل حديثه مع بوجبا

كشف زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تفاصيل حديثه مع الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد وهدف الملكي في اللقاء الذي جمعهما قبل أيام في دبي.

وقال زيدان في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ريال مايوركا غدا:"كان حوارا شخصيا بينى وبين بوجبا، نحن نعرف بعضنا البعض منذ فترة طويلة وكان حديثًا عاديًا".





وأضاف:"كان لقائي مع بوجبا فرصة نادرة. نحن نعرف بعضنا البعض، نتحدث، وما نتحدث عنه شخصي، إنها محادثة بينه وبيني وليس لها علاقة بأي شيء أخر". وربطت تقارير صحفية عالمية لقاء بوجبا وزيدان في دبي بانتقال الأول إلى الميرينجي بعد أن ترددت أنباء عن رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد في الوقت الذى يضعه فيه المدرب الفرنسي على رأس أولوياته لتدعيم الملكي.





وتداولت وسائل الإعلام العالمية صورة لبوجبا الذي كان يتعافى من إصابة في دبي في الإمارات العربية المتحدة وهو يتحدث إلى زيدان هذا الأسبوع مما أثار الجدل حول مستقبله مع أولد ترافورد.





وحضر المدير الفني الفرنسي مؤتمرا للذكاء الاصطناعي في دبي بينما سافر بوجبا إلى هناك لمواصلة تعافيه من إصابة في الكاحل.



