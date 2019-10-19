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الضربة المزدوجة.. ريال مدريد يطبُخ صفقته الخارقة على نار هادئة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:26 ص
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الضربة المزدوجة.. ريال مدريد يطبُخ صفقته الخارقة على نار هادئة
ارشيفية
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حسن شحاتة
 
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أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن ثنائي نادي ليفربول الإنجليزي دخلا في صراع جديد بسبب العملاق الإسباني ريال مدريد.

- صراع جديد بين محمد صلاح وماني  
ذكرت شبكة "ديفنسا سينترال" الإسبانية، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، يسعى لإستغلال الخلافات الأخيرة بين ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني، التعاقد مع أحدهما خلال الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأضافت: "إدارة ليفربول ستوافق على عرض الميرنجي في حالة تقديمه خلال الإنتقالات الشتوية المقبلة، نظرًا لإستمرار توتر العلاقة بين صلاح وماني، الأمر الذي سيدفعهم للتخلي عن أحدهما للحفاظ على استقرار الفريق.

- توتر العلاقة بين صلاح وماني
 وشهدت المواجات الأخيرة لليفربول العديد من الإعتراضات من جانب ماني على عدم تمرير صلاح الكرة له، وظهر ذلك جليًا في مباراة بيرنلي ضمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، عندما انفجر ماني غاضبًا من صلاح وقام بالاعتراض عليه من على مقاعد البدلاء عقب تغييره من قبل الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق.

- موعد مباراة ليفربول القادمة
 يترقب عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، خاصة الكرة الإنجليزية، المواجهة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ونظيره مانشستر يونايتد، في المباراة التي تجمع بينهما مساء غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.
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