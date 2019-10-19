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محامي "راجح" ينتصر لـ محمود البنا وينسحب من القضية

السبت 19/أكتوبر/2019 - 01:48 ص
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محامي راجح ينتصر لـ محمود البنا وينسحب من القضية
محمود البنا
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أعلن محامي المتهم محمد أشرف راجح، المتهم بقتل الطالب محمود البنا المعروف إعلاميًا بـ "ضحية الشهامة "، عدم حضوره جلسة محاكمته وأنه لن يُدافع عن "راجح".

وقرر عدم الحضور في الجناية رقم 77 لسنة 2019 جنايات أحداث تلا عن المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح، والمقررة يوم 20 من أكتوبر الجاري.

كان النائب العام قد أحال المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح وثلاث آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

وقررت نيابة تلا بمحافظة المنوفية، حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، طالب، ومحمد أشرف راجح، طالب، وإسلام عاطف، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، ابن الصف الثاني الثانوي، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدي عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود البنا، ضحية الغدر، وسط الشارع وتركوه وسط دمائه وفروا هاربين.
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