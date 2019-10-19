عمرو عبد الجليل ناعيا وفاة والد"مكي": "ربنا يرحمه ويصبرك"

وغادر الفنان أحمد مكي، مطار القاهرة متجهًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد تلقي خبر وفاة والده منذ ساعات قليلة.

وغادر الفنان أحمد مكي، مطار القاهرة متجهًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد تلقي خبر وفاة والده منذ ساعات قليلة.

ونشر السقا صورة لمكي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": معلقًا عليها: " ربنا يرحمه ويصبرك يا أحمد".

ونشر السقا صورة لمكي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": معلقًا عليها: " ربنا يرحمه ويصبرك يا أحمد".

نعى الفنان عمرو عبد الجليل، وفاة والد الفنان أحمد مكي، الذي توفي صباح أمس الجمعة.

نعى الفنان عمرو عبد الجليل، وفاة والد الفنان أحمد مكي، الذي توفي صباح أمس الجمعة.

من جهة أخرى، نشر الفنان أحمد مكى، قبل عدة أيام، مقطع من أحدث أغنياته بطريقة الراب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

من جهة أخرى، نشر الفنان أحمد مكى، قبل عدة أيام، مقطع من أحدث أغنياته بطريقة الراب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وكتبت مكي عبر حسابها الرسمي: قائلة: "انا لله و انا اليه راجعون... أسألكم الدعاء لوالدي / مكي بده.. ربنا يرحمه ويحسن اليه ويستقبله برحمته وكرمه"، ولم تكشف عن أي تفاصيل عن دفن الجثمان وتلقي العزاء.

وكتبت مكي عبر حسابها الرسمي: قائلة: "انا لله و انا اليه راجعون... أسألكم الدعاء لوالدي / مكي بده.. ربنا يرحمه ويحسن اليه ويستقبله برحمته وكرمه"، ولم تكشف عن أي تفاصيل عن دفن الجثمان وتلقي العزاء.

وأعلنت الفنانة إيناس مكي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفاة والدها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعلنت الفنانة إيناس مكي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفاة والدها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تقول كلمات الأغنية: "ولو حسيتها قفلت وهمومك كترت عليك.. ما تقولش ربي غضبان يمكن من حبه فيك.. قفلها جامد عاوزك تفتكر أصلك نسيت.. لو مش بيحبك كان سابك ما كان خلّاك صحيت".





حرص مكي على التفاعل مع جمهوره

ويحرص الفنان أحمد مكى على التواصل مع جمهوره من خلال نشر الصور والفيديوهات وذلك عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة .





فنشر الفنان أحمد مكى صورة جديدة له على "إنستجرام"ظهر فى الصورة وهو يرتدى ملابس شخصيته فى مسرحية "حزلقوم"، ويجسد مكى فى المسرحية شخصية حزلقوم التى سبق أن قدمها فى مسلسل "الكبير أوى "،وفيلم "لا تراجع ولا استسلام "،والمسرحية سيتم عرضها بالسعودية،و من المقرر عرضها ابتداء من يوم 27 نوفمبر القادم ليوم 30 من نفس الشهر.





يشار أن مكي مشواره الفني عام 2001 وشارك في العديد من الأفلام، منها: طير إنت،لا تراجع ولا استسلام ،مرجان أحمد مرجان ،إتش دبور ومن أشهر المسلسلات التي قام ببطولتها الكبير أوي وخلصانة بشياكة.





تربيته للطيور

نعى أحمد مكي مؤخرا صقرًا كان يقوم بتربيته، ونشر أحمد مكي صورة الصقر التي كان يربيها، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وأعلن وفاتها معلقا على الصورة: "RIP Leel "ارقد في سلام يا ليل"، لیل دي کانت من أقوی صقوري، کانت صیادة قویة جدا، نوعها الوکري".





ذكر أحمد مكي مؤخرا خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc"، إنه يجري عمليات جراحية للطيور، وتعلم ذلك بسبب حبه وعشقه الكبير لها، وأضاف أنه كان ينزل أسواق الطيور ويشتري العصافير والطيور المصابة والتي تصارع الموت ويحاول علاجها.





وتابع أنه قرأ كثيرًا في الكتب عن معالجة الطيور، وحضر محاضرات في كلية الطب في قسم التشريح لمدة سنتين لدراسة التشريح والمواد الفعالة الموجودة في الأدوية.



