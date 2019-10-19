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أخيرًا.. زيدان يقرر العفو عن المنبوذ.. فهل يستغل الأخير الفرصة؟

السبت 19/أكتوبر/2019 - 01:21 ص
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أخيرًا.. زيدان يقرر العفو عن المنبوذ.. فهل يستغل الأخير الفرصة؟
زيدان
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حسام مجدي
 
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ينتظر منبوذ زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد المشاركة الأولى له وعودة الفرصة عقب غيابه لفترة طويله جدا عن الملاعب وعدم اعتماد المدرب الفرنسي عليه.


دياز يعود لقائمة ريال مدريد

وأكدت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية أن إبراهيم دياز لاعب وسط نادي ريال مدريد سيعود إلى قائمة الفريق لمواجهة نادي ريال مايوركا القادمة في بطولة الدوري الإسباني.


سبب غياب دياز الفترة الماضية عن ريال مدريد

وذكرت الشبكة أن سبب غياب دياز عن المشاركة مع ريال مدريد منذ فترة طويلة هو معاناته من إصابة قوية تسببت في غيابه وانتظار زيدان له حتى يتعافى بشكل كامل.


موعد مباراة ريال مدريد القادمة

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي مايوركا غدا السبت 19 أكتوبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.


ويتصدر نادي ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.

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