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اتحاد الكرة يزف خبراً ساراً للأهلي والزمالك

السبت 19/أكتوبر/2019 - 01:17 ص
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اتحاد الكرة يزف خبراً ساراً للأهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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محمد الصو
 
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استقر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، على إعفاء ناديي الأهلي والزمالك، من اللعب بدور ال64 لمسابقة كأس مصر.


وجاء قرار الجبلاية، بسبب ضيق الوقت وارتباط الفريقين بمشاركات بدوري أبطال إفريقيا، حيث يلعب الزمالك أمام جينراسيون فووت السنغالي، في إياب دور ال64 للبطولة، فيما ينتظر الأهلي انطلاق دور المجموعات حيث يلعب في المجموعة الثانية التي تضم كل من النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي.


وحدد اتحاد الكرة، فى وقت سابق، الفترة من 1 نوفمبر المقبل حتى 9 من الشهر ذاته، موعدًا لإقامة مباريات الدورين 64 و32 لكأس مصر، بمشاركة أندية الدورى الممتاز.


ويستعد الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب مساء غد السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات الدوري المصري الممتاز.
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