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إعدام كمية من الأغذية والزيوت منتهية الصلاحية في البحر الأحمر (صور)

السبت 19/أكتوبر/2019 - 01:12 ص
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إعدام كمية من الأغذية والزيوت منتهية الصلاحية في البحر الأحمر (صور)
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محمد طه
 
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شنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، حملة مكبرة على محلات بيع المواد الغذائية بمدينة الغردقة، وذلك بناءا على تكليفات الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ تداول الأغذية. 

حيث قام بتكليف الدكتورة نرمين ناجي مدير عام الطب الوقائي وإدارة مراقبة الأغذية وبالاشتراك مع مراقبي الأغذية بالإدارات الصحية، بشن حملة مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية بمدن المحافظة. 

وقامت الحملة بالمرور على عدد 42 منشأة من بعض الهايبر ماركت الكبيرة والمطاعم والمخابز والفنادق السياحية وتم إعدام 150 كيلو أغذية متنوعة و25 لتر عصائر وزيوت لتغيرهم في الخواص الطبيعية وتم تحرير 31 محضرا لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحيةوتم التوصية بغلق عدد منشأة بسفاجا لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم علي الصحة العامة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكما تم سحب 63 عينة من الأغذية المتنوعة لتحليلها والتأكد من سلامتها.

وأكد مرعي على استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الخارجين على القانون والحفاظ على الصحة العامة لمواطني محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها.
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المزيد عن: زيوت البحر الاحمر اغذية
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