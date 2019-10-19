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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس اليوم السبت 19 أكتوبر في الدوري الإنجليزي

السبت 19/أكتوبر/2019 - 12:55 ص
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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس اليوم السبت 19 أكتوبر في الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
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أحمد عصام
 
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يلتقي نادي مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا مع فريق كريستال بالاس اليوم السبت 19 أكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب سيلهرست بارك ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.


موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس :-

وستقام مباراة مانشستر سيتي ضد فريق كريستال بالاس في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب.


القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس :-

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستقام مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.


ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة وبفارق 8 نقاط عن فريق ليفربول صاحب الصدارة، بينما يحل فريق كريستال بالاس في المركز السادس برصيد 14 نقطة.


ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم والحفاظ على لقبه الذي أحرزه في الموسمين الماضيين، حيث حقق السيتي جميع الألقاب في انجلترا خلال الموسم الماضي.


يذكر أن السيتي كان قد خسر مباراته الماضية أمام فريق ولفرهامبتون بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد، وحقق فريق كريستال بالاس فوزا هاما في ديربي لندن على حساب فريق وست هام يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.
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