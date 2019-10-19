تعليق عمرو أديب على تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

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عقب الإعلامي عمرو أديب، على قرار تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن بطولة الدوري المصري، قائلا: "إحنا فاهمين ليه بيتأجل".



وأشار "أديب"، خلال اتصال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن إسبانيا قررت تأجيل مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة والتي كان من المقرر إقامتها يوم 26 من الشهر الجاري بسبب الأحداث في كتالونيا.



وأضاف "أديب"، "إسبانيا دولة ديمقراطية جدا.. بس قالتلهم إحنا مش مستحملين يكون في مباراة يوم 26"، موضحا أن مشكلة نادي برشلونة ليست سياسية وإنما اقتصادية، حيث هناك رعاة.



هذا وقد قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة الأهلي والزمالك، التي كان مقررا إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، موضحا أنه سوف يحدد موعدا جديدا للمباراة في وقت لاحق.

