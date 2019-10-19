موعد مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يستعد نادي النصر السعودي لمواجهة نظيره نادي الرائد غدا السبت 19 أكتوبر ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي الممتاز.







موعد مباراة النصر والرائد وملعب المباراة



وستلعب مباراة النصر والرائد غدا في تمام الساعة الخامسة وعشر دقائق بتوقيت مصر والسادسة وعشر دقائق بتوقيت السعودية على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.





القنوات الناقلة لمواجهة الرائد والنصر في الدوري السعودي



وستذاع مباراة الرائد والنصر في الدوري السعودي غدا على قناة "السعودية الرياضية 2" بتعليق عبد الله الغامدي.





تشكيل النصر المتوقع ضد الرائد



ومن المتوقع أن يدخل النصر بتشكيل مكون من:



براد جونز، سلطان الغنام، عبد الله مادو، عمر هوساوي، مايكون، عبد الرحمن العبيد، الخيبري، بيتروس، أيمن يحيى، أمرابط، حمد الله.