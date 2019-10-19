هذا المسلسل يزيد عدد مشتركي "نيتفلكس" بالملايين!

ونشرت وكالة "بلومبرغ" تقريرا، أفاد بأن أعداد المشتركين في موقع نيتفلكس لعرض الأفلام والمسلسلات عبر الإنترنت في تزايد مستمر، ويرجع الفضل في ذلك في الوقت الراهن لمسلسل "stranger things" أو "أشياء غريبة".

عدد مشتركي "نيتفلكس"

وسجل عدد مشتركي "نيتفلكس" خلال أربعة أشهر فقط من العام الحالي زيادة بمقدار 77ر6 مليون مشترك، الجزء الأكبر منها جاء من الأسواق الخارجية.





"أشياء غريبة"

ويعود سبب هذه الزيادة الضخمة في عدد المشتركين إلى عرض الموسم الجديد لمجموعة من أشهر الأعمال التلفزيونية مثل مسلسل الخيال العلمي "أشياء غريبة".





64 مليون مشترك

وشاهد المسلسل 64 مليون مشترك خلال أول أربعة أسابيع فقط من عرضه، ليصبح بذلك الموسم الأعلى مشاهدة بين البرامج التي أنتجتها "نتفلكس".