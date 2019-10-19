موعد مباراة برشلونة وإيبار اليوم السبت 19/10/2019 في الدوري الإسباني.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبار بث مباشر beIN Live

يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي إيبار غدا السبت 19 أكتوبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز على ملعب بلدية إيبوروا.





موعد مباراة برشلونة وإيبار



وستلعب مباراة برشلونة وإيبار غدا في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت مصر والثانية ظهرا بتوقيت السعودية.





القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإيبار



وستذاع مباراة برشلونة وإيبار غدا على قناة "بي إن سبورتس 3" بتعليق علي محمد علي.





تشكيل برشلونة المتوقع



ومن المتوقع أن يدخل نادي برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.



خط الدفاع : جان كلير توديبو ، كليمو لونجليه ، جوردي ألبا و نيلسون سيميدو.



خط الوسط : فرينكي دي يونج ، سيرجي بوسكيتس ، أرثور ميلو.



خط الهجوم : ليونيل ميسي ، أنطوان جريزمان و لويس سواريز.