ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

موعد مباراة برشلونة وإيبار اليوم السبت 19/10/2019 في الدوري الإسباني.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبار بث مباشر beIN Live

السبت 19/أكتوبر/2019 - 12:32 ص
Advertisements
موعد مباراة برشلونة وإيبار اليوم السبت 19/10/2019 في الدوري الإسباني.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبار بث مباشر beIN Live
برشلونة_و_ابيار
Advertisements
طباعة
حسام مجدي
 
Advertisements
يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي إيبار غدا السبت 19 أكتوبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز على ملعب بلدية إيبوروا.


موعد مباراة برشلونة وإيبار

وستلعب مباراة برشلونة وإيبار غدا في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت مصر والثانية ظهرا بتوقيت السعودية.


القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإيبار

وستذاع مباراة برشلونة وإيبار غدا على قناة "بي إن سبورتس 3" بتعليق علي محمد علي.


تشكيل برشلونة المتوقع

ومن المتوقع أن يدخل نادي برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:


حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع : جان كلير توديبو ، كليمو لونجليه ، جوردي ألبا و نيلسون سيميدو.

خط الوسط : فرينكي دي يونج ، سيرجي بوسكيتس ، أرثور ميلو.

خط الهجوم : ليونيل ميسي ، أنطوان جريزمان و لويس سواريز.


ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 16 نقطة بينما يتواجد نادي إيبار في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: ميسي برشلونة وابيار الدوري الاسباني
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الشباب
-
x
17:05
-
الإتفاق
الرائد
-
x
17:10
-
النصر
الوحدة
-
x
19:00
-
الاتحاد
الدوري الفرنسي
ليون
-
x
17:30
-
ديجون
الدوري المصري
الزمالك
-
x
20:00
-
المقاولون العرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
-
x
16:00
-
برايتون
تشيلسي
-
x
16:00
-
نيوكاسل يونايتد
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
بيرنلي
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
واتفورد
كريستال بالاس
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
إيبار
-
x
13:00
-
برشلونة
أتلتيكو مدريد
-
x
16:00
-
فالنسيا
ريال مايوركا
-
x
21:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي الدرجة A
نابولي
-
x
18:00
-
هيلاس فيرونا
يوفنتوس
-
x
20:45
-
بولونيا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
أوجسبورج
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
18:30
-
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
-
x
16:00
-
ألميريا

DMCA.com Protection Status