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"أديب": ما يقوم به الأمير محمد بن سلمان في السعودية هو تغيير كامل للمجتمع

السبت 19/أكتوبر/2019 - 12:22 ص
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أديب: ما يقوم به الأمير محمد بن سلمان في السعودية هو تغيير كامل للمجتمع
الإعلامي عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن افتتاح "البوليفار" في الرياض بالملكة العربية السعودية أمس كان عالميا، موضحا أن البوليفار هو مكان مفتوح على مدار 24 ساعة بغرض الترفية، ويضم مطاعم عالمية، ومحلات تجارية، ومتاجر مخصصة للحلوى، و3 مسارح.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك عشرات الآلاف من الجماهير حضرت حفل الافتتاح، حيث يقع البوليفار على مساحة 500 ألف متر مربع، وتستقبل تلك المنطقة الكبار والصغار، والسعوديين، والمقمين في السعودية من جنسيات أخرى.

وأضاف "أديب"، أن المملكة العربية السعودية بمثابة وطن جديد يحتفل بالتغير الذي طرأ عليه، حيث إن 70% من المملكة شباب، مشيرا أن هيئة الترفية السعودية استطاعت أن تنقل العالم للمواطن السعودي، منوهًا بأن هناك نحو 15 ألف مصري يشاركون في موسم الرياض بمشاركات مختلفة، معلقا: "الفنان المصري موجود بفنه في موسم الرياض"، مؤكدا أن ما يقوم به الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في المملكة العربية السعودية هو تغيير كامل للمجتمع، والشعب السعودي يحصل على ما يستحقه الآن.

وعرض أديب، جزء من برنامج الحصن للفنان محمد هنيدي، حيث يظهر في البرنامج بدور مذيع ينتقد تصرفات الملك والذي يلعب دوره محمد هنيدي، معلقا: "أنا بمثل أهو".
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المزيد عن: محمد بن سلمان السعودية اديب
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