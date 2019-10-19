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اسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 19-10-2019 بجميع البنوك المصرية

السبت 19/أكتوبر/2019 - 12:05 ص
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اسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 19-10-2019 بجميع البنوك المصرية
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الفجر الاقتصادي
 
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استقرت اسعار صرف االدولار مقابل الجنيه، اليوم السبت 19-10-2019 بالبنوك المصرية، في ظل توقعات أن توصل العملة الأمريكية خسائرها امام الجنيه مع تحسن اداء الاقتصاد وتعافي الموارد الدولارية.

 

اسعار الدولار في جميع البنوك :

وبلغ سعر الدولار اليوم السبت 19-10-2019 بعدما خسر 4 قروش الاسبوع الماضي في البنك المركزي نحو 16.20 للشراء و 16.30 للبيع في البنك العقاري المصري، وبلغ سعرة في مصرف ابو ظبي الاسلامي نحو 16.19 جنيه للشراء و 16.29 جنيه للبيع،  وسجل في بنك المشرق 16.18 جنيه للشراء و16.28 جنيه للبيع، وبلغ سعرة في بنك عودة نحو 16.18 جنيه للشراء و16.28 جنيه للبيع وهي نفس الاسعار في بنك مصر والبنك الاهلي  وبنك قناة السويس  وبنك كريدي اجريكول وبنك بلوم  وبنك القاهرة.

 

طارق عامر مصر تخطت ازمة نقص العملة :

وأكد محافظ البنك المركزي طارق عامر، اليوم  الجمعة، علي أن مصر تخطت أزمة نقض العملة الصعبة التى كانت تمر بها قبل نوفمبر 2016 بفضل الاصلاحات الاقتصادية.

وقال عامر ، خلال كلمة أمام معهد التمويل الدولي فى واشنطن " إننا تخطينا الآن مشكلة العملة، ولدينا الآن نظام مصرفى قوى ومرن يتمتع بسيولة جيدة، ولدينا قسم تنظيمى وإشرافى، ولدينا قانون سيجلب المزيد من الحوكمة إلى النظام المصرفى والبنك المركزى ونظام جديد للترخيص ونظام جديد لحماية المستهلك".

 

 توقعات صندوق النقد الدولى للاقتصاد المصري :



 وتوقع صندوق النقد الدولى  أن ينمو اقتصاد مصر 5.9 % في السنة المالية التي تنتهي في يونيو، دون تغيير عن توقعاته الصادرة في أبريل  لكن بما يقل عن المستهدف الحكومي لنمو يتراوح بين ستة وسبعة بالمئة.

أسباب تراجع سعر الدولار:


وأكد رشاد عبد الخبير الاقتصادي  على  أن ما تسبب في تراجع سعر الدولار خلال 2019 وفرة المعروض منه بعد تحسن إيرادات السياحة وتحويلات المصريون بالخارج، بجانب تراجع الطلب علية بعد استبدال العديد من السلع المستوردة بسلع محلية الصنع.

ومن جانبه كشف صندوق النقد الدولى أن الدولار تراجع بنسبة 8% منذ بداية عام 2019 حتي الأن مقابل الجنيه.
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