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شاهد.. فيديو يوضح تقنية حديثة لتغيير الفيديوهات بطريقة احترافية

السبت 19/أكتوبر/2019 - 12:19 ص
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شاهد.. فيديو يوضح تقنية حديثة لتغيير الفيديوهات بطريقة احترافية
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داليا الحسين
 
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عرض الإعلامي رامي رضوان، فيديو يوضح تقنية حديثة لتغيير الفيديوهات بطريقة احترافية؛ والتي تستخدمها القنوات المعادية للدولة المصرية والكتائب الإلكترونية، موضحا أن القنوات الإرهابية استخدمت هذه التقنيات في فبركة المظاهرات.

وأوضح التقرير الذي بثه ببرنامج "مساء دي ام سي"، المذاع على فضائية "دي أم سي"، مساء الجمعة، كيفية تغيير الأصوات والأوجه وأداء ومشاعر الأشخاص.

وقام مقدم الفيديو بتغيير شكله وصوته وأدائه على هيئة فنانين عالمين مثل روبرت دي نيرو وجورج كلوني وتوملي جونز وصامويل آل جاكسون وأرنولد شوارزنيجر غيرهم.

الجدير بالذكر أن الدولة المصرية قد تعرضت لحملة ممنهجة خلال لنشر الشائعات وبث الأكاذيب حول مؤسسات الدولة الوطنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات المعادية لمصر في تركيا وقطر، في محاولة من أعداء الوطن وقوى الشر لإثارة البلبة وزعزعة الأمن العام والاستقرار التي تنعم فيه الدولة.

وتمثل الشائعة جريمة من الجرائم التي تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدي لها وتجفيف ينابيعها.

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المزيد عن: تغيير الفيديوهات
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