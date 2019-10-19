موقف ريال مدريد من بيع كروس
السبت 19/أكتوبر/2019 - 12:12 ص
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حسام مجدي
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كشف نادي ريال مدريد الإسباني عن موقفه من بيع الألماني توني كروس نجم وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
مانشستر يونايتد يرغب في ضم كروس
وأشارت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية إلى أن نادي مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع توني كروس في الصيف القادم لتعويض الرحيل المحتمل للفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الفريق.
موقف ريال مدريد من رحيل كروس
وكشفت شبكة "ديفنسا سينترال" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يرفض نهائيا رحيل كروس عن الفريق بأمر من زين الدين زيدان مدرب الفريق.
كما ذكرت الشبكة أن كروس أيضا لا يريد الرحيل عن صفوف ريال مدريد خاصة عقب تجديد عقده مع الفريق منذ فترة حتى عام 2023.
مشاركات كروس مع نادي ريال مدريد
وقد شارك توني كروس في 15 مباراة مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدفين آخرين.
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