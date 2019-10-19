راندا البحيري تنضم لمسلسل "الأخ الكبير"



وبدأ مخرج المسلسل إسماعيل فاروق، في معاينة أماكن التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي، تمهيدا لبدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.





وتم التعاقد حتي الأن بجانب راندا، ورجب، كل من الممثله هبه مجدي،ومحمود حجازي، وهاجر أحمد، وعبير صبري، ومحمد عز.





وأخر أعمال الفنانة راندا البحيري، الدرامية مسلسل"رسايل" للنجمة مي عز الدين، الذي عرض في موسم رمضان 2018 وحقق نجاحا كبيرا بين جميع فئات الجمهور.



وشاركت راندا مؤخرا فى الجزء الثاني من مسلسل" الأب الروحي "، وهو بطولة أحمد عبد العزيز، سوسن بدر، محمد عادل، محمد عز، كارولين عزمى، محمد محمود عبد العزيز، سيمون، إيهاب فهمى



أعربت الفنانة راندا البحيري، عن سعادتها بالعمل مع صديقها الفنان أحمد التهامي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



و نشرت الفنانة راندا البحيري، مؤخرا صورة جمعتها بالفنان أحمد التهامي، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير إنستجرام، حيث علقت على الصورة قائلة:"صديق عمري وواحد من أطيب وأجمل الممثلين

اللي اشتغلت معاهم أحمد التهامي. ربنا يجمعنا في الخير دايما يارب".



وإنهالت التعليقات علي الصورة من قبل جمهور راندا، الذي يحرص دائما متابعة منشوراتها عبر السوشيال ميديا لمعرفة أجدد اخبارها ومحاوله التواصل معها.



وأعربت "راندا" خلال حوارها التي أجرته الشهر الماضي مع برنامج "عرب وود" المذاع عبر شبكة قنوات روتانا. عن سعادتها باختيارها سفيرة للخير، وكشفت عن عدم معرفتها أو حبها لقيادة السيارات، وتحدثت عن تأثير السوشيال ميديا في حياتها مؤكدة أنها لم تدمن مواقع التواصل الاجتماعي.



وأكدت "راندا" أن فيلم "مراتي مدير عام" هو فيلمها المفضل،



وكانت منحت المبادرة الإماراتية للغذاء العلاجي بالعمل التطوعي بالإمارات لقب "سفيره_الخير #ambassador_of_giving" للفنانة راندا البحيري.



وتوجهت راندا بالشكر لدولة الإمارات التي تعتبرها بلدها، مؤكدة أن اللقب سيكون مسئولية كبيرة جدا، وأنها ستكون عند حسن الظن".



وحرصت راندا على توجيه الشكر لكل من مستشفى بيلا روما، على ما قدموه من تبرعات للخير لسنه ٢٠١٨ وما قبلها ولايزالون، وللدكتورة روّد عبد القادر، والإعلامية الإماراتية إيناس محمد، ومصممة فستانها شيماء أنور.



تعاقدت الفنانة راندا البحيري، منذ أيام قليلة مع شركة "سينرجي" علي الانضمام إلى مسلسل الأخ الكبير، لتشارك البطولة مع النجم محمد رجب، حيث قام بترشيحها لتجسيد الدور مخرج العمل إسماعيل فاروق.وانتهى مؤلف المسلسل أحمد عبد الفتاح، من كتابه 25 حلقة، حيث يواصل حاليا كتابة باقي حلقات المسلسل التي تكون 45 حلقة.