فيديو.. خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة حول أزمة تأجيل القمة
السبت 19/أكتوبر/2019 - 12:07 ص
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على شحاتة
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أكد الإعلامي خالد الغندور، أزمة تأجيل مباراة الأهلي والزمالك لها أبعاد كثيرة ولكن الأساس فيها هو أن النادي المستضيف وهو المنوط بالموفقات الأمنية.
وقال الغندور في تصريحات إعلامية عبر برنامج الزمالك اليوم على فضائية الحدث: أن الأهلي هو المسؤول عن الموافقات الأمنية كونه النادي المستضيف ووفقاً للائحة التي وافق عليها كافة الأندية.
وأضاف: أن الزمالك هو من تضرر من تأجيل المباراة بعد إراحته للاعبي الفريق الأساسيين قبل القمة وهو ما ترتب عليه التعادل مع نادي مصر وفقدان نقطين في بداية مشواره في هذا الموسم .
وأشار : أن الحملة الموجهه ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيسه عمرو الجنايني غير مبرره لعدم تدخله في الأمر من قريب أو بعيد.
وأختتم: أن مجلس الأهلي ورئيسه محمود الخطيب قادرين على معرفة الحقيقة لما لهم من قيمة كمؤسسة ورموز في تاريخ الكرة المصرية بدلا من إصدار البيانات .
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