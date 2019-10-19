محمد هنيدي لأحمد مكي:"شد حيلك"
السبت 19/أكتوبر/2019 - 12:05 ص
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هبة أحمد
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حرص الفنان محمد هنيدي على مساندة صديقه الفنان أحمد مكي في وفاة والده، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".
حيث نشر هنيدى صورة لأحمد مكى، وعلق على الصورة قائلا :"شد حيلك يا مكى، البقاء لله فى والد أحمد مكى، ربنا يرحمه يارب".
وفى سياق آخر تم تكريم الفنان محمد هنيدي خلال حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.
عودة للمسرح
وشهد العام الجاري عودة "هنيدي" من جديد للمسرح من خلال كايرو شو، حيث قدم مسرحية "٣ أيام في الساحل"، والتي حققت نجاح كبير.
مسرحية "٣ أيام في الساحل" اخراج مجدي الهواري وتأليف حاتم حسين ويشارك هنيدي بطولتها نجوم الكوميديا بيومي فؤاد، احمد فتحي، محمد ثروت والنجوم مها ابو عوف، محمد محمود، ندى موسى وسامية الطرابلسي.
وعرضت المسرحية في المملكة العربية السعودية،ضمن فعاليات موسم جدة الثقافي.
يشار أن مكي مشواره الفني عام 2001 وشارك في العديد من الأفلام، منها: طير إنت،لا تراجع ولا استسلام ،مرجان أحمد مرجان ،إتش دبور ومن أشهر المسلسلات التي قام ببطولتها الكبير أوي وخلصانة بشياكة.
حيث نشر هنيدى صورة لأحمد مكى، وعلق على الصورة قائلا :"شد حيلك يا مكى، البقاء لله فى والد أحمد مكى، ربنا يرحمه يارب".
وفى سياق آخر تم تكريم الفنان محمد هنيدي خلال حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.
عودة للمسرح
وشهد العام الجاري عودة "هنيدي" من جديد للمسرح من خلال كايرو شو، حيث قدم مسرحية "٣ أيام في الساحل"، والتي حققت نجاح كبير.
مسرحية "٣ أيام في الساحل" اخراج مجدي الهواري وتأليف حاتم حسين ويشارك هنيدي بطولتها نجوم الكوميديا بيومي فؤاد، احمد فتحي، محمد ثروت والنجوم مها ابو عوف، محمد محمود، ندى موسى وسامية الطرابلسي.
وعرضت المسرحية في المملكة العربية السعودية،ضمن فعاليات موسم جدة الثقافي.
يشار أن مكي مشواره الفني عام 2001 وشارك في العديد من الأفلام، منها: طير إنت،لا تراجع ولا استسلام ،مرجان أحمد مرجان ،إتش دبور ومن أشهر المسلسلات التي قام ببطولتها الكبير أوي وخلصانة بشياكة.
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