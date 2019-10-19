اسعار الذهب اليوم السبت 19-10-2019 بعد خسارة الجرام 7 جنيهات

حقق سعر الذهب اليوم في مصر ، اليوم السبت19-0-2019، استقرار بعد التراجعات الكبيرة التى حققها الاسبوع الماضي متأثرًا بهبوط اسعار الذهب العالمية بعد انحسار الحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتأكد الأسواق من عدم اتجاه البنوك لتيسير السياسية النقدية ومو ما جعل عدد كبير يتجه لبيع الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء في الاسواق :

وبلغ سعر الذهب اليوم ا السبت 19-10-2019 في مصر للبيع والشراء، عيار 18 نحو 578.5 جنيه للشراء و فيا بلغ سعر البيع 570 جنيه للجرام، وحقق سعر شراء الذهب بالنسبة للموطنين عيار 24 جرام نحو 771 جنيه بينما سجل سعر بيعه للجرام نحو 768 جنيه، وسجل سعر شراء الجنيه الذهب 5400 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر بيعه نحو 5398 جنيه.

أسعار جرام الذهب تخسر 7 جنيه في سبع ايام :

وتعرضت اسعار الذهب لخسائر صخمة هذا الاسبوع الماضي، حيث فقد الجرام قيمة 7 جنيه على مدار تعاملات هذا الاسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي بحسب مصادر بشعبة الذهب.

تراجع اسعار الذهب عالميًا :

علي الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب يوم أمس الجمعة، بعد تيقن الأسواق من عدم تيسير البنوك المركزية للسياسة النقدية، بعد تعليقات من مسؤولي البنوك المركزية حول العالم.

تراجعت عقود الذهب الآجلة نسبة 0.3%، لسعر 1,494.45 دولار للأونصة،بينما سجلت العقود الفورية للذهب تراجعًا بنسبة 1%، لسعر 1,490.88 دولار، وهبطت عقود الفضة 0.2%، لسعر 17.58 دولار للأونصة، بينما عقود البلاتين فتراجعت 0.2%، عند سعر 891.45 دولار.

وقال رئيس الاحتياطي الاسترالي، فيليب لوي، إن أسعار الفائدة الحالية تؤتي ثمارها، والإجراءات المالية العنيفة، مثل معدلات الفائدة السلبية، والسياسة التيسيرية، ليست بالأمر المحتمل.

خرج بعده نائب رئيس بنك إنجلترا، دايف رامسدين، والذي أعاد رفع سعر الفائدة للأذهان مرة أخرى، في حال خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وفق بنود الاتفاق الذي أبرمه جونسون.

وأخبر رامسدين الصحفين، في مقابلة إن عدم اليقين حيال البريكست، دمر سعة الإمداد للاقتصاد البريطاني، وهذا ما أدى لتخفيض معدل نمو الاقتصاد مستقبلًا دون إحداث تضخم.