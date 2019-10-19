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محامي شهيد الشهامة لـ البرلمان: "لابد من تعديل سن الحدث في القانون"

السبت 19/أكتوبر/2019 - 12:01 ص
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محامي شهيد الشهامة لـ البرلمان: لابد من تعديل سن الحدث في القانون
محمود البنا
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هدى عبدالرازق
 
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قال نضال مندور، محامي محمود البنا ضحية الشهامة بالمنوفية، إن الأوراق الرسمية كشهادة الميلاد، والبطاقة الشخصية للجاني توضح أن سنه أقل من 18 عاما، أي أنه حدث، موضحًا أنهم تأكدوا أن شهادة الميلاد حقيقية.

وأشار "مندور"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك من يردد على مواقع التواصل الاجتماعي أن البطاقة الشخصية للجاني صدرت بتاريخ 1 مايو وهو أجازة رسمية، موضحًا أنه تم تشكيل فريق للتأكد من تلك المعلومات هل هي صحيحة أم خاطئة.

ولفت إلى أنهم اطلعوا على شهادة الابتدائية الخاصة بالجاني، واتضح أن التاريخ في الشهادة هو نفس المدون في شهادة الميلاد، موضحا أنه حال تم محاكمة الجاني كحدث فإن أقصى عقوبة سيحصل عليها ستكون 15 عاما، مطالبا أعضاء مجلس النواب بتعديل سن الحدث، معتبرا أن اعتبار الحدث عند سن 15 عاما أمر مناسب.

ومن ناحيته استنكر الإعلامي عمرو أديب، تشكيك البعض في سن الجاني، والادعاء بأن هناك محاولات لتزوير سن الجاني، قائلا: "مينفعش اللي بتروجوه ده.. هو إحنا هنزور ليه، مفيش تستر على حد"، مطالبا محامي شهيد الشهامة بأن يتواصل معه شخصيا حال عثوره على مستند يثبت أن الجاني فوق 18 عاما.
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