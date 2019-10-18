رئيس مدينة الروبيكي الجديدة لصناعة الجلود: حجم الإنتاج زاد بنسبة 40%

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أذاع الإعلامي رامي رضوان، تقريرا مصورا حول مدينة الروبيكي الجديدة لصناعة الجلود، حيث أشار إلى أن فن الدباغة بدأ في مصر منذ عهد القدماء المصريين، واشتهرت منطقة "الدباغين" في مصر القديمة بهذه المهنة.



وأشاد المهندس أشرف يسي، صاحب أحد المدابغ بالروبيكي، بالمدينة الجديدة، خلال التقرير الذي بثه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء الجمعة، موضحًا: "توفر مساحة أوسع للعمل، كما أن هناك تخزين مناسب للجلود حتى لا تتعرض للتلف"، مشيرا إلى أن المساحة الكبيرة زادت من زيادة الماكينات.



من جانبه، قال المهندس ياسر مغربي، رئيس مدينة الروبيكي الجديدة لصناعة الجلود، إن منطقة مجرى العيون منطقة بيئية صعبة جدا، لذلك القيادة السياسية اهتمت بشكل مباشر بهذا المشروع لإنشاء أول مجمع صناعي متكامل لصناعة الجلود في مصر، لافتًا إلى أن التحدي كان في الانتهاء من الإنشاءات المطلوبة، بالشكل التكنولوجي الذي يستطيع أن يساعد على رفع كفاءة صناعة الجلود في مصر.



وأضاف رئيس مدينة الروبيكي الجديدة لصناعة الجلود، أن حجم الإنتاج زاد بنسبة 40% بالإضافة إلى أن أكبر معرض في العالم لصناعة الجلود الذي ينظم كل عام في هونج كونج منذ اكثر من 32 عاما ويشارك فيه أكثر من 60 دولة وافق على عمل نسخة من هذا المعرض في مصر بعد الاطلاع على مدينة الجلود بالروبيكي ورؤية جودة إنتاج الجلود والتقدم البيئي الذي حدث في هذه الصناعة.

