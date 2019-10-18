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راكيتيتش يرفض مانشستر يونايتد ويفاضل بين ناديين

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:44 م
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راكيتيتش يرفض مانشستر يونايتد ويفاضل بين ناديين
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حسام مجدي
 
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رفض الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني الانضمام إلى نادي مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة ليفاضل بين ناديين آخرين.


وأشارت صحفية "ديلي ميل" كان مانشستر يونايتد قد قدم عرض لضم راكيتيتش لتعويض الرحيل المحتمل للفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الفريق ولكن اللاعب رفض العرض.


وكشفت الصحيفة أن راكيتيتش يريد الانتقال إلى نادي إنتر ميلان أو نار باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكان راكيتيتش قد أظهر رغبة كبيرة في الرحيل عن صفوف نادي برشلونة في الشتاء القادم.


وقد شارك إيفان راكيتيش في 7 مباريات مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم بسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.

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