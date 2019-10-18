عبدالمنعم سعيد: علينا مضاعفة قيمة صادرتنا وعدم التوقف أمام رقم معين

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قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن الدولة تتجه نحو التصدير وهو أمر محمود ولكن يجب مضاعفة صادرتنا وعدم التوقف أمام رقم معين، موضحًا أنه يجب أن يصل حجم صادرتنا إلى 100 مليار دولار؛ وهو رقم ليس كبيرًا بالنسبة لدولة بحجم مصر.



وأضاف سعيد، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة أن من مميزات الصادرات المصرية أنها متنوعة حيث يوجد 84 سلعة نصدرها، ولكن بكميات قليلة؛ لذلك يجب زيادتها"، مشيرًا إلى أنه لابد من تصدير منتجات البناء مثل الحديد والأسمنت.



وتابع: "الدولة اتخذت بعض السياسيات أعطت حوافز لتشجيع الصادرات، وخفضت أسعار وحدات الطاقة بالنسبة للصناعة"، لافتًا إلى أن مصر نجحت في جذب 12 مليون سائح خلال عام واقتربت من معدل السياحة في 2010 الذي كان حوالي 14 مليون سائح.



كما أشار الكاتب والمفكر السياسي، إلى أن الآلة الخاصة بالقوة الناعمة تعاني عجزًا واضحا، مشيرًا إلى أنه يجب تنوير العقول حتى لا يتأثر المواطن بحديث القنوات المعادية في قطر وتركيا و"السوشيال ميديا".



وتابع: "المواطن يتقبل الكلام الفارغ من قطر وتركيا عشان في تقصير من عندنا، والمعلومة التي تصله مقننة ومتخشبة في بيانات رسمية ولذلك يبحث المواطن عن أماكن أخرى"، مؤكًدا أنه لا ينبغي أن يشعر المواطن بحاجته إلى الاتصال مع كيانات أخرى.

