بينهم البطل الحقيقي لـ"الممر".. تكريم أبطال حرب أكتوبر بالعاشر من رمضان (صور)

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نظم مجلس إدارة نادي "الرواد" الرياضي، بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتور أبو الحجاج عبدالغني، رئيس النادي، مساء اليوم الجمعة، احتفالية كبرى لتكريم عدد من أبطال حرب أكتوبر، وذلك بحضور عدد كبير من أعضاء النادي وأهالي المدينة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمدينة.



شهدت الاحتفالية تكريم اللواء محيي الدين نوح، بطل معركة "رأس العش"، والذي جسد دوره الفنان أحمد عز في فيلم "الممر"، واللواء سيد مشعل، وزير الإنتاج الحربي الأسبق، ومحمد طه يعقوب، صاحب "علامة النصر" في حرب أكتوبر، واللواء فاروق علم الدين، قائد الجيش الثاني الميداني الأسبق، والعميد محمد حافظ عتمان، أحد أبطال القوات الجوية في حرب أكتوبر، واللواء محمد بدر الدين، واللواء جمال كحيلة، أبطال حرب أكتوبر.



على جانب آخر، أكد مصدر أمني رفيع المستوى بمديرية أمن الشرقية، على أن الأنباء المتداولة بالعثور على شاب مذبوح وبه عدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد بالحي الـ 16 بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، غير صحيحة، موضحًا أن الشاب عُثر عليه مصابًا بكسر في كاحل القدم اليسرى، فيما تبين وجود كامل متعلقاته بحوزته، وجارٍ التحري عما إذا كان قد تعرض لتعدي أو سقط من فوق إحدى العمارات بالمنطقة.



كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء أحمد زكي، نائب مدير أمن الشرقية لفرقة الجنوب، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على المدعو "عمرو.ال" فرد أمن بإحدى الشركات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، مصابًا بكسر بكسر بكاحل القدم اليسرى، وجرى نقله إلى إحدى المستشفيات الخاصة، فيما يواصل رجال مباحث ثانٍ العاشر من رمضان، برئاسة الرائد محمد عبدالغفار، جهودهم لبيان ما إذا كان المصاب تعرض لتعدٍ، أم أنه سقط من فوق إحدى العمارات.



وتداولت عدد من المواقع الإلكترونية، أنباء زعمت خلالها تعرض المصاب لجرح ذبحي بالرقبة وعدة طعنات متفرقة بأنحاء الجسد.



من جانبه، أعلن جهاز مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، برئاسة المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز المدينة والمشرف على المشروعات وجهاز خليج السويس، عن فتح باب التقدم أمام الحالات الإنسانية للحصول على 20 "كشك" (منافذ خبز سابقة).



وأشار رئيس جهاز المدينة، إلى أنه على من يرغب فى الحصول على "الكشك" التوجه للجهاز لبدء تسجيل الطلبات، حيث يتم غلق باب التقدم يوم الخميس 14 نوفمبر المُقبل، على أن يتم فحص الطلبات المُقدمة في موعد غايته شهر من غلق باب التقديم، وذلك في قرعة علنية يوم الأحد 15 ديسمبر المُقبل.



وأوضح، أن الأكشاك المطروحة بالمنطقة الصناعية "A3" والمجاورات "9 – 10 – 14 – 20 – 31- 38 – 47 – 50 – 52 – 60"، بالإضافة إلى أكشاء بالأحياء السكنية "10 – 12 – 14".



وعلى الراغبين في الحصول على "كشك" تقديم "أصل" لبحث اجتماعي مُعتمد من قِبل وزارة الشئون الإجتماعية بالحالة، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب، وصور لشهادات الميلاد الأبناء إن وجدوا، وصورة لشهادة الوفاة إن وجدت.