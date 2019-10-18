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سفير مصر في لبنان: "متقلقوش.. لا يوجد أمر مهدد للحياة"

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:50 م
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سفير مصر في لبنان: متقلقوش.. لا يوجد أمر مهدد للحياة
السفير نزيه النجاري
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هدى عبدالرازق
 
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قال السفير نزيه النجاري، سفير مصر في لبنان، إن الجالية المصرية في لبنان في حدود 40 ألف، وليس لديهم أي مشكلة، فهم يعملون في وظائفهم، ولا يوجد قلق عليهم، موضحا أن المصريين الذين يتواجدون في لبنان بصفة السياحة هم من يريدون العودة إلى مصر.

وأشار "نزيه"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك نحو 100 مصري يتواجدون في لبنان للسياحة تواصلوا معهم لمساعدتهم في العودة إلى مصر، موجهًا رسالة إلى المصريين: "متقلقوش مفيش حاجة في لبنان مهددة للحياة".

وأضاف أن من يتواجد في فندقه، أو يتجول حوله، لا يتعرض لأي شيىء يهدد حياته، معلقا: "المصريين هنا عايزين يركبوا أول طائرة ويرجعول لمصر"، موضحا أنه تم توفير أكثر من وسيلة مواصلات وتأمين حتى يصل المصريين إلى مطار، حيث أن طريق المطار كان مغلقا، وتم فتحه.

هذا وشهدت الشوارع اللبنانية منذ الصباح خروج آلاف اللبنانيين يطالبون بإسقاط الحكومة، وذلك بسبب سوء وضعهم الاقتصادي، وتدني مستوى الخدمات، مثل انقطاع التيار الكهربائي، وقلة الدولار وهو العملة المستخدمة في لبنان، فضلا عن فشل الحكومة في التعامل مع الحرائق التي اجتاحت عدد من المناطق منذ عدة أيام.
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