رسميا.. سوهاج يعلن ضم أحمد سعد مهاجم الألمونيوم

أعلن مسئولو نادي سوهاج، التعاقد مع أحمد سعد مهاجم فريق الألمونيوم السابق، في صفقة انتقال حر، ليكون ضمن تدعيمات الفريق في الموسم الجديد.

ويعد أحمد سعد من أفضل المهاجمين في مجموعة الصعيد بالقسم الثاني، وسبق له اللعب للعديد من أندية الدوري الممتاز كوادي دجلة واتحاد الشرطة.

وأكد نبيل محمود، المدير الفني لفريق سوهاج، أن أحمد سعد إضافة قوية للفريق، مشيرا إلى أنه يمتلك إمكانيات فنية مميزة ومهاجم مخضرم.