ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رسميا.. سوهاج يعلن ضم أحمد سعد مهاجم الألمونيوم

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:12 م
Advertisements
رسميا.. سوهاج يعلن ضم أحمد سعد مهاجم الألمونيوم
أحمد سعد مهاجم سوهاج
Advertisements
طباعة
حسن موسى
 
Advertisements

أعلن مسئولو نادي سوهاج، التعاقد مع أحمد سعد مهاجم فريق الألمونيوم السابق، في صفقة انتقال حر، ليكون ضمن تدعيمات الفريق في الموسم الجديد.

 

ويعد أحمد سعد من أفضل المهاجمين في مجموعة الصعيد بالقسم الثاني، وسبق له اللعب للعديد من أندية الدوري الممتاز كوادي دجلة واتحاد الشرطة.

 

وأكد نبيل محمود، المدير الفني لفريق سوهاج، أن أحمد سعد إضافة قوية للفريق، مشيرا إلى أنه يمتلك إمكانيات فنية مميزة ومهاجم مخضرم.

رسميا.. سوهاج يعلن ضم أحمد سعد مهاجم الألمونيوم
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الهلال
3
x
17:05
0
ضمك
الأهلي
3
x
19:00
1
التعاون
الدوري الفرنسي
نيس
1
x
20:45
2
باريس سان جيرمان
الدوري المصري
الاتحاد السكندري
1
x
17:30
1
وادي دجلة
الإسماعيلي
0
x
20:00
1
حرس الحدود

DMCA.com Protection Status