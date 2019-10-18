ماغي بو غصن تشارك في مظاهرات لبنان حاملة علم بلدها

نشرت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن، عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، صورة لها حاملة علم لبنان.





وعلقت بوغصن على الصورة التي نشرتها قائلة: "لبنان وحقوقنا وحياتنا وولادنا ومستقبلنا، بيستاهلوا هدا المشهد اللي شفتو اليوم على الأرض.. الشباب اللبناني الواعي عم يطالب بحياة بتشبهه طموحاته ، لبنان ينتفض".





تواصلت اليوم الجمعة الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية الصعبة وإقرار الضرائب في العاصمة بيروت وعدد من المناطق في لبنان.





طالبا المحتجون بسقوط الحكومة اللبنانية، واستقالة رئيس الجمهورية .





على صعيد أخر ولدت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن في بصاليم في قضاء المتن ، وهي الفتاة الوحيدة بين أخويها جهاد ووسام وترتيبها في الوسط.





تلقّت الفنانة " بو غصن " دروساً في الموسيقى عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها في المعهد العالي للموسيقىة، حصلت على الميدالية الذهبية في برنامج لمواهب الأطفال يدعى " واحة الاولاد " على تلفزيون لبنان بعد أن غنّت للسيدة فيروز.





درست ماغي بو غصن التمثيل و الإخراج في الجامعة اللبنانية ، توقفت لعامين قبل أن تكمل الدراسة .