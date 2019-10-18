ماغي بو غصن تشارك في مظاهرات لبنان حاملة علم بلدها
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:11 م
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روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن، عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، صورة لها حاملة علم لبنان.
وعلقت بوغصن على الصورة التي نشرتها قائلة: "لبنان وحقوقنا وحياتنا وولادنا ومستقبلنا، بيستاهلوا هدا المشهد اللي شفتو اليوم على الأرض.. الشباب اللبناني الواعي عم يطالب بحياة بتشبهه طموحاته ، لبنان ينتفض".
تواصلت اليوم الجمعة الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية الصعبة وإقرار الضرائب في العاصمة بيروت وعدد من المناطق في لبنان.
طالبا المحتجون بسقوط الحكومة اللبنانية، واستقالة رئيس الجمهورية .
على صعيد أخر ولدت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن في بصاليم في قضاء المتن ، وهي الفتاة الوحيدة بين أخويها جهاد ووسام وترتيبها في الوسط.
تلقّت الفنانة " بو غصن " دروساً في الموسيقى عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها في المعهد العالي للموسيقىة، حصلت على الميدالية الذهبية في برنامج لمواهب الأطفال يدعى " واحة الاولاد " على تلفزيون لبنان بعد أن غنّت للسيدة فيروز.
درست ماغي بو غصن التمثيل و الإخراج في الجامعة اللبنانية ، توقفت لعامين قبل أن تكمل الدراسة .
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