مستقبل وطن بالسويس يكرم أبطال فيلم الممر وأبطال المقاومة الشعبية (صور)

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كرم حزب مستقبل وطن بالسويس، برئاسة المحاسب أحمد خسانة، أمين الحزب أحد أبطال فيلم الممر في الاحتفالية التي نظمها الحزب بمناسبة أعياد اكتوبر وعيد السويس القومي مساء اليوم الجمعة بأحد القاعات بكورنيش السويس القديم، وذلك بحضور سعيد محمد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس ورمضان ابو الحسن رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات الاهلية وعزيزة يوسف مدير فرع هيئة العامة لتعليم الكبار فرع السويس واللواء محمد مرسى وأعضاء جميعتى متحدى الإعاقة والصم والبكم.



وكرم الحزب أبطال فيلم الممر فيلم محمود حافظ ومحمد الأحمدي ووخالد محروس والفنان محمد البياع ومدير الإنتاج حسام الفضالي.



بدأت الاحتفالية بتلاوة القرآن الكريم تلاها فيلم تسجيلى عن انتصار اكتوبر المجيد ثم عرض لفرقة للفنون الشعبية للفنان خالد كمال ثم فقرة شعرية ألقاها الطفل آدم.



وألقى أبطال فيلم الممر كلمة أكدوا فيها سعادتهم عن مشاركتهم فى هذا الفيلم واعتبروه فخر لهم، مشيرين أن الفيلم حقق هدفه في توصيل حجم التضحيات التى قام بها ابطال الجيش المصرى في معركة النصر.



تناول عبد المنعم قناوى أحد أبطال المقاومة الشعبية بحرب أكتوبر ٧٣، عن ذكرياتهم في معركة النصر ودور المقاومة الشعبية في الحرب والصعوبات التي واجهتهم خلال المعركة.



وقال المحاسب أحمد خشانة، إن حرب أكتوبر لم تكن مجرد معركة عسكرية استطاعت فيها مصر أن تحقق انتصارًا عسكريًا على إسرائيل بل كانت اختبارًا تاريخيًا حاسمًا لقدرة الشعب المصري على أن يحول حلم التحرير وإزالة آثار العدوان إلى حقيقة، تلك الحرب التى تحملت فيها القوات المسلحة المسئولية الأولى وعبء المواجهة الحاسمة وكانت إنجازا هائلا غير مسبوق.



واختتمت الاحتفالية بتكريم المحاسب احمد خشانة امين الحزب ابطال فيلم الممر وابطال المقاومة الشعبية من ابرزهم البطل عبد المنعم قناوى ومحمود الجلاد اسر شهداء الجيش والشرطة.





