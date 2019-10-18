نانسي عجرم تبدأ فقرتها الغنائية بحفل موسم الرياض



وحرصت نانسي، في بداية الحفل على توجيه الشكر إلي معالي المستشار تركي أل شيخ، وللشعب السعودي، حيث أعربت عن سعادتها البالغة بتواجدها في السعودية ومشاركتها بحفلات موسم الرياض.





ومن المقرر أن تقدم باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، حيث يصعد عقب فقرتها الغنائية علي خشبة المسرح الفنان تامر حسني، ليبدأ فقرته الغنائية بالحفل.



يذكر أنه بعد أيام قليلة من إعلان موعد حفل الفنان تامر حسني، والفنانة نانسي عجرم، نفذت جميع التذاكر المطروحة للحفل في وقت قياسي.



وشهدت الرياض منذ أيام حفل توزيع جوائز "صناع الترفيه" ضمن مهرجان "موسم الرياض" المقام حاليا في المملكة العربية السعودية.



وحضر الحفل عدد من نجوم العرب والعالم أبرزهم فاندام، جاكي شان، والفنان الهندي شاروخان، والممثل الأمريكي جايسون موموا الشهير بـ"أكوا مان"، وحضر من نجوم مصر عمرو دياب ودينا الشربيني، ومحمد رمضان، وشيكو، هشام ماجد، وأكرم حسني، والإعلامية بوسي شلبي، والشاعر بهاء الدين محمد، ويسرا، ومدحت العدل، وهاني شاكر، ورجاء الجداوي، والشاعر أمير طعيمة، والشاعر تامر حسين، والملحن عمرو مصطفى، والمنتج جمال العدل، ووزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم والفنانة إسعاد يونس والمطربة اللبنانية نوال الزغبي، والفنانة السعودية أسيل عمران، وشقيقتها الإعلامية لوجين عمران، والمطرب الإماراتي حسين الجسمي، واللبناني عاصي الحلاني.



موسم الرياض الترفيهي قد انطلق في المملكة العربية السعودية، ويقام في الفترة من 11 أكتوبر وحتى 15 ديسمبر تحت إشراف تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، ويأتي التكريم في حفل Joy Awards ضمن منتدى الترفيه المقام لمدة يومين هما 13 و14 أكتوبر.



وسيضمن مجموعة ضخمة من العروض الفنية والترفيهية سيشارك فيها حشد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي والعالم، وهو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11.



وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية. تصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما تبدأ في 11 أكتوبر، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.



ويشهد يوم 31 أكتوبر حفلات ضخمة لأربع نجوم كبار وهم، الفنانة نجوي كرم، والفنان عاصي الحلاني، والفنان ملحم زين، والفنانة ديانا حداد.



ويقدم كل منهم باقة كبيرة من الأغنيات لجميع الحاضرين، فيمتلك كل نجم من هؤلاء النجوم قاعدة جماهيرية عريضه بجميع الدول العربية.



أما يوم 14 نوفمبر، سيشهد حفل لثلاثة نجوم كبار بمصر والوطن العربي وهم، الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، والفنان راغب علامة، والفنان وليد توفيق.



ويشهد يوم 28 من شهر نوفمبر المقبل، حفلات غنائية لثلاثة من أهم نجوم الوطن العربي هم، الفنان صابر الرباعي، والفنانة نوال الزغبي، والفنانة أصالة نصري.



وأعلن حتي الأن أغلب هؤلاء النجوم عن إحيائهم لحفلات موسم الرياض، وذلك عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي وإستقبل جمهورهم المصري والعربي هذا الخبر بسعادة معبرين عن إشتياقهم لحضور الحفلات.



بدأت الفنانة نانسي عجرم، منذ قليل فقرتها الغنائية بحفل الرياض على هامش فعاليات "حفلات موسم الرياض"، وذلك وسط عدد هائل من الحاضرين.