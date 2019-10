ميغان ماركل تكشف عن تفاصيل مرحلة حملها ومدى الألم الذي تعرضت له

وتحدثت ميغان مع ITN News في Ten anchor Tom Bradby عن برنامج ITV تم تصويره أثناء جولتها مع الأمير هاري في إفريقيا التي بدأت في سبتمبر.



وعندما سئلت عن "صحتها الجسدية والعقلية"، وكيف أصبحت تتعامل مع الأمير هاري بعد ما حدث لأمه، أجابت قائلة: "انظر، أي امرأة خاصة عندما تكون حامل" تصبح ضعيفة جدًا وبالتالي أصبح هذا صعبًا جدًا، ثم عندما يكون لديك مولود جديد فأنت تضيف هذا علاوة على مجرد محاولة أن تكون أمًا جديدة أو تحاول أن تكون متزوجة حديثًا".





وتتابع: "شكرًا لك أيضًا على السؤال، لأن الكثير من الناس لم يسألوا ما إذا كنت على ما يرام.. لكنه أمر حقيقي للغاية أن يمر خلف الكواليس.



يذكر أن منذ أسبوعين فقط، شن الزوجان حربًا على وسائل الإعلام، وأعلنا أنهما كانا يرفعان دعوى ضد "ميل" يوم الأحد بسبب نشر رسائل والد ميغان. كشف توماس ماركلي عن هذه الرسالة في مقابلة قال فيها عن مدى تأثره بالتعليقات التي أدلى بها أصدقاء دوقة في مقال لمجلة بيبول.



قال الرجل البالغ من العمر 75 عامًا إنه لا ينوي مشاركة رسالة خاصة أرسلها ميغان ، لكنه شعر بالضغط للقيام بذلك بعد "سوء فهمه" في مقالة بيبول.



وقال متحدث باسم Mail on Sunday: 'The Mail on Sunday انظر إلى القصه من جانب اخر التي نشرتها وسوف تدافع عن هذه القضية بقوة. على وجه التحديد، ننكر بشكل قاطع أن رسالة الدوقة قد تم تحريرها بأي طريقة غيرت معناها. يتخذ الزوجان أيضًا إجراءات قانونية ضد مجله “the sun”



يعرض الفيلم الوثائقي الذي يستمر لمدة ساعة مقابلات مع الزوجين الملكيين وكيف يوازنون بين الحياة العامة والخاصة.





وفي الفيلم الوثائقي أيضًا ، أجرى الأمير هاري مقابلة مفتوحة بصراحة حول الجرح الذي خلفته والدته في حياته.





قال الأمير ، لبرادبي إن كل نقرة من الكاميرا فى الشوارع العامة تعطيه "أسوأ ذكريات بحياته بدلاً من الأفضل".





يقول إنه شعر بضغط كبير لكونه أحد أفراد العائلة المالكة في دائرة الضوء، وشدد بشكل خاص على ذكريات علاقة والدته مع الصحافة.





وسئل: "هل تشعر بالهدوء أم أنه لا يزال نوعًا ما من الجرح ؟"





أجاب: "أعتقد أنه من المحتمل أن يكون جرحًا.. أعتقد أنني جزء من هذه العائلة ، في هذا الدور ، وفي هذه الوظيفة، وفي كل مرة أرى فيها كاميرا، وفي كل مرة أسمع فيها نقرة، وفي كل مرة أرى فيها فلاش ، يأخذني ذلك إلى الوراء.



صرح كلاً من ميغان وهاري بهذه التعليقات خلال جولته التي قام بها هو وزوجته في إفريقيا والتي استغرقت عشرة أيام ، والتي قام خلالها الأمير بتأثير عاطفي على رخطى والدته بعد 22 عامًا من وفاتها.



خلال المقابلات ، التي من المقرر أن تبث يوم الأحد الساعة 9 مساءً على قناة ITV ، يقول الأمير هاري إن التركيز الإعلامي حول كونه أحد أفراد العائلة المالكة يعني أنه "يتم تذكيره بالأشياء السيئة".





وأضاف: 'ما يجري هنا الآن ، بعد 22 سنة ، في محاولة لإنهاء ما بدأت ستكون عاطفية بشكل لا يصدق. لكن كل ما أقوم به يذكرنى بها.

كشفت ميغان ماركل، أنها لم تكن فى حالة جيدة في فتره حملها وكانت على وشك البكاء.