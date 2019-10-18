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انطلاق جولة العالم لكرة السلة 3×3 في جدة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 10:46 م
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انطلاق جولة العالم لكرة السلة 3×3 في جدة
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الفجر السعودي
 
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حضر رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد، ورؤساء الاتحادات العربية والخليجية، ونجوم السلة العربية والسعودية، وعدد كبير من الجماهير، الجولة العالمية للمدن لكرة السلة 3×3 في نسختها الثامنة، على الواجهة البحرية النورس، التي انطلقت اليوم، في جدة.

كما حضر رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة همان نيانج.

وتمثل هذه الجولة الـ11 والأخيرة قبل اختيار الفرق التي ستُشارك في النهائيات، حيث تبلغ قيمة الجوائز 150 ألف دولار.

وشهد اليوم الأول تنافساً قوياً بين الفرق المُشاركة، حيث أشاد عدد كبير من الحضور والمُتابعين بروح التنافس بين الفرق المُشاركة.
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