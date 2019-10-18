7.1 مليار جنيه إجمالي قيم التدالات بالبورصة هذا الاسبوع

تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 7.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.2 مليار ورقة منفذة على 101 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 7.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.4 مليار ورقة منفذة على 92 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.





أما بورصة النيل فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 12.6 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 11.7 مليون ورقة منفذة على 1225 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 46.45% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 53.55%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية

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ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.4 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 485.9 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 52.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 557.4 مليون جنيه، بحجم تداول 309.4 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 35.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 3 مليارات جنيه بحجم تداول 795.3 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 87.7 ألف عملية

البورصة تخسر 1.5 مليار جنيه في اسبوع

وفقدت البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي نحو 1.5 مليار جنيه ويعتبر هذا الأسبوع هو الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الجاري ، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 717.9 مليار جنيه ، منخفضا 0.2% من مستوى 719.4 مليار جنيه الأسبوع الماضى.

تباين بمؤشرات البورصة المصرية في أسبوع

تباين مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة ا لمصرية إيجي إكس 30 بنسبة 0.68% إلى مستوي 14.205 نقطة، بينما صعد مؤشر "إيجي إكس70" بنسبة 1.01% مغلقًا الفترة عند مستوي 534.71 نقطة

وارتفع مؤشر

"s&p"

صعودا بنحو 0.69% مغلقًا الفترة عند 2.103 نقطة وهبط مؤشر

"EGX30 capped"

بنحو 0.44% مغلقًا عند 17.119 نقطة ، بينما زاد مؤشر "إيجي إكس 100" بنحو 0.46% مغلقًا عند 1.414 نقطة