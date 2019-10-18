خاص.. عمرو دياب ينتهي من تصوير إعلان جديد.. تعرف على التفاصيل

انتهى الفنان عمرو دياب، مساء أمس من تصوير إعلان جديد لصالح إحدى شركات المياه المعدنية وذلك بمدينة الإنتاج الإعلامي.





واستغرق تصوير الإعلان عدة ساعات بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث انتهى دياب من التصوير في الساعات الأولي منذ صباح اليوم، استعدادا لعرضه خلال الأسابيع القليلة المقبلة عبر القنوات الفضائية.





وروج الهضبة عمرو دياب، مؤخرا عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لأغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "قدام مرايتها" ضمن ألبوم "أنا غير".





ونشر الهضبة البوستر الدعائي الخاص للأغنية حيث كتب عليها قائلًا: "الآن و حصرياً على أحد شركات المحمول.. أغنية#عمرو_دياب الجديدة "#قدام_مرايتها" من البومه الجديد #انا_غير انتاج nayformedia.





الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور.





وتصدر الفنان عمرو دياب، المركز الأول في قوائم التريند بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بأغنيته الجديدة "تحيرك" وهي ضمن أغنيات ألبومه الجديد المنتظر "أنا غير".





وحققت أغنية "تحيرك" نجاحًا كبيرًا، عبر مواقع السوشيال ميديا.





وحصدت تحيرك حتى الآن أكثر من مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بالإضافة إلى أنها احتلت الأغنية المركز الـ 20 في تريند الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.





والأغنية من كلمات الشاعر محمد القاياتي، وألحان محمد حمزة، توزيع طارق مدكور.





وكان عمرو دياب قد طرح أكثر من أغنية من ألبومه الجديد بشكل منفرد، أبرزهم هم أنا غير، يوم تلات، تحيرك، متغير".





أغنية "أنا غير" فهي من كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي، وقد حققت أكثر من 3 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب.





وأغنية "يوم تلات"، من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.





وأثارت يوم تلات ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب أن كلماتها كانت مختلفة تمامًا عما يقدمه الهضبة، وانقسمت الآراء منذ طرحها بين صفوف جمهوره، مابين مؤيد ومعارض.





فمنهم من أبدى إعجابه الشديد بهذا التجديد الذي قدمه عمرو دياب لأول مرة في أغانيه، مبررين ذلك بأن التجديد والتنويع مطلوب.





وأغنية "متغير" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد وتوزيع رامي سمير ومكساج وماستر طارق مدكور".