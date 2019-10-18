أخبار ريال مدريد اليوم| صدمة جديدة في الملكي وخطوة زيدان تقرب الصفقة الكبرى من البيرنابيو وموعد جديد للكلاسيكو

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الجمعة 18 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها لقاء زين الدين زيدان المدير الفني للفريق لبول بوجبا نجم مانشستر يونايتد في دبي بالإمارات العربية المتحدة ورابطة الدوري الإسباني تحدد موعد جديد لكلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد.





وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- سولسكاير يعلق على لقاء زيدان وبوجبا

أكد أولي جونار ​سولسكاير​ المدير الفني لمانشستر يونايتد بأنه لا توجد أي مشكلة بشأن لقاء بول ​بوجبا​ نجم الفريق مع الفرنسي زين الدين ​زيدان​ المدير الفني لريال مدريد على شاطئ البحر في الإمارات العربية المتحدة.

وعلق سولسكاير على الصورة قائلاً : "لم أسمع بول بوجبا يقول إنه لا يريد أن يكون هنا، بول يريد البقاء هنا واللعب بشكل جيد".

وتداولت وسائل الإعلام العالمية صورة لبوجبا الذي كان يتعافى من إصابة في دبي في الإمارات العربية المتحدة وهو يتحدث إلى زيدان هذا الأسبوع مما أثار الجدل حول مستقبله مع أولد ترافورد.

وحضر المدير الفني الفرنسي مؤتمرا للذكاء الاصطناعي في دبي بينما سافر بوجبا إلى هناك لمواصلة تعافيه من إصابة في الكاحل.

وكشفت صحيفة ديلي ميرور عن صورة تجمع زيدان مع بوجبا يجريان محادثة مريحة والتي تؤكد الأنباء حول رحيل بوجبا المحتمل إلى الميرينجي في المستقبل.

وبذل زيدان محاولات كبيرة من أجل ضم بوجبا في الصيف لكن إدارة الشياطين الحمر رفضت الدخول في مفاوضات على الرغم من أن وكيل اللاعب مينو رايولا أكد حرص موكله على تجربة تحدٍ جديد.





- رابطة الليجا تحدد موعد جديد لكلاسيكو الأرض

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رفض خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني اقتراح برشلونة بشأن موعد كلاسيكو الأرض أمام غريمه ريال مدريد بعد أن تم تأجيل اللقاء الذي كان من المقرر له يوم السادس والعشرين من أكتوبر الحالي.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن الخطاب الذي أرسله تيباس إلى لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم تضمن رفض رابطة الليجا اقتراح برشلونة بشأن الموعد الجديد لكلاسيكو الأرض واقترح الجانب الأول إقامة المباراة في الرابع من ديسمبر المقبل.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن تيباس أوضح في الخطاب الذي أرسله إلى لجنة المسابقات أن رابطة الليجا هي الجهة المنوط بها تحديد موعد المباراة وذلك بسب حقوق البث التلفزيوني الذي تستفيد منه جميع الأندية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة ذكر في بيان رفضه اقتراح رابطة الدوري الإسباني بخوض لقاء كلاسيكو الأرض في ملعب سانتياجو برنابيو بدلًا من كامب نو وأنه سوف يقترح على ريال مدريد إقامة اللقاء في 18 من ديسمبر المقبل.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد كان قد أعلن أيضًا عن اتفاقه مع برشلونة بشأن الموعد الجديد لكلاسيكو الأرض والمُقرر له في الـ18 من ديسمبر المقبل وذلك بعدما قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الاسباني بتأجيل المباراة بسبب الإحتجاجات التي يعيشها إقليم كتالونيا.

وتلقى ريال مدريد صدمة كبيرة بسبب غياب نجوم الفريق عن مواجهة ريال مايوركا وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وسيغيب عن تشكيلة زين الدين زيدان كلا من لوكاس فاسكيز ولوكا مودريتش وجاريث بيل في مواجهة ريال مايوركا في عطلة نهاية الأسبوع بسبب الإصابة.

وعانة كلا من لوكا مودريتش و جاريث بيل من الإصابة أثناء آخر استراحة دولية ولن يتعافيا في الوقت المناسب لزيارة سون ميوكس.

وعلى صعيد آخر، تلقى الملكي أنباء أكثر إيجابية، حيث اقترب كلا من توني كروس ورافائيل فاراني وتيبو كورتوا من العودة، حيث تدرب الأخيران مع بقية المجموعة يوم الجمعة.

كما أكمل فيكتور تشوست مدافع ريال مدريد كاستيلا الحصة التدريبية مع الفريق الأول.





- زيدان يكشف تفاصيل حديثه مع بوجبا

كشف زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تفاصيل حديثه مع الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد وهدف الملكي في اللقاء الذي جمعهما قبل أيام في دبي.

وقال زيدان في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ريال مايوركا غدا:"كان حوارا شخصيا بينى وبين بوجبا، نحن نعرف بعضنا البعض منذ فترة طويلة وكان حديثًا عاديًا".

وأضاف:"كان لقائي مع بوجبا فرصة نادرة. نحن نعرف بعضنا البعض، نتحدث، وما نتحدث عنه شخصي، إنها محادثة بينه وبيني وليس لها علاقة بأي شيء أخر".

وربطت تقارير صحفية عالمية لقاء بوجبا وزيدان في دبي بانتقال الأول إلى الميرينجي بعد أن ترددت أنباء عن رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد في الوقت الذى يضعه فيه المدرب الفرنسي على رأس أولوياته لتدعيم الملكي.

وتداولت وسائل الإعلام العالمية صورة لبوجبا الذي كان يتعافى من إصابة في دبي في الإمارات العربية المتحدة وهو يتحدث إلى زيدان هذا الأسبوع مما أثار الجدل حول مستقبله مع أولد ترافورد.

وحضر المدير الفني الفرنسي مؤتمرا للذكاء الاصطناعي في دبي بينما سافر بوجبا إلى هناك لمواصلة تعافيه من إصابة في الكاحل.

وكشفت صحيفة ديلي ميرور عن صورة تجمع زيدان مع بوجبا يجريان محادثة مريحة والتي تؤكد الأنباء حول رحيل بوجبا المحتمل إلى الميرينجي في المستقبل.

وبذل زيدان محاولات كبيرة من أجل ضم بوجبا في الصيف لكن إدارة الشياطين الحمر رفضت الدخول في مفاوضات على الرغم من أن وكيل اللاعب مينو رايولا أكد حرص موكله على تجربة تحدٍ جديد.

تمام





- أزمة داخل ريال مدريد قبل مواجهة مايوركا

جاءت صدمة كبيرة داخل ريال مدريد بسبب غياب نجوم الفريق عن مواجهة مايوركا ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

سيغيب عن تشكيلة زين الدين زيدان كلام من لوكاس فاسكويز ولوكا مودريتش وجاريث بيل في رحلة إلى ريال مايوركا في عطلة نهاية الأسبوع بسبب الإصابة.

عانى لوكا مودريتش و جاريث بيل من تقرع كل منهما خلال آخر استراحة دولية ولن يتعافيا في الوقت المناسب لزيارة سون ميوكس.

على صعيد أكثر إيجابية بالنسبة إلى لوس بلانكوس ، اقترب توني كروس ورافائيل فاراني وتيباوت كورتوا من العودة ، حيث تدرب الأخيران مع بقية المجموعة يوم الجمعة.

كما أكمل فيكتور تشوست مدافع ريال مدريد كاستيلا الجلسة مع الفريق الأول.





- ريال مدريد وبرشلونة يزيدان متاعب باريس سان جيرمان

يستهدف مسؤولو ريال مدريد وبرشلونة الحصول على خدمات الثنائي كيليان مبابي ونيمار جونيور داسيلفا نجمي باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشار موقع لو 10 سبورت الفرنسي، أن ليوناردو أوراجو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، يسعى لتمديد عقود عدد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الموقع الفرنسي، ان ليوناردو يعمل على العديد من الملفات المعقدة داخل مكاتب باريس سان جيرمان، حيث تنتظر العديد من المهمات الصعبة التي يجب أن ينجزها .

وتابع الموقع الفرنسي المذكور أعلاه، أن أكثر ما يشغل بال ليوناردو خلف الكواليس هو حماية نجوم الفريق من خطر إغراءات كبار الأندية الأوروبية، وخصوصًا الثنائي كيليان مبابي نيمار جونيور دا سيلفا، واللذان ينتهى عقدهما مع النادي في يونيو 2022، تزامنًا مع رغبة العملاقين الإسبانيي ريال مدريد وبرشلونة في الحصول على خدماتهما خلال الفترة المقبلة، لذلك من غير المرجح أن يخاطر مسؤولو نادي العاصمة الفرنسية بتأجيل تمديد عقد الثنائي المستهدف من قطبي الكرة الإسبانية .

وأنهى الموقع الفرنسي، أنه بالإضافة إلى ذلك، يسعى ليوناردو أوراجو إلى تمديد عقد كلًا من ماركو فيراتي وماركينيوس خوان بيرنات، حيث يعتبرهم المشروع الحقيقي للفريق خلال الفترة المقبلة .





- أول تعليق من زيدان على تأجيل الكلاسيكو

علق الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد على تأجيل موعد مباراة الكلاسيكو ضد نادي برشلونة في بطولة الدوري الإسباني.

تحديد موعد جديد للكلاسيكو

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم قد حددت أمس الخميس موعد جديد للكلاسيكو وهو 18 ديسمبر بدلا من 26 أكتوبر ولكن لقي هذا القرار رفض كبير

تصريحات زيدان عن تأجيل الكلاسيكو

وقال زيدان في تصريحات صحيفة: "إذا اضطررنا للعب الكلاسيكو في تاريخ 26 ، سنلعب، وإذا تم تأجيله فسوف نكون مستعدين أيضا"

موعد مباراة ريال مدريد القادمة

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي مايوركا غدا السبت 19 أكتوبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 18 نقطة بينما يتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني برصيد 16 نقطة.





- زيدان يتحدث عن تفاصيل مقابلته مع بوجبا

كشف الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني عن تفاصيل مقابلته مع مواطنه بول بوجبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي

وكانت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية قد نشرت صورة تجمع بين زيدان وبوجبا في دبي أثناء قضائهم لعطلتهم

وعلق زيدان على مقابلة بوجبا في تصريحات صحفية قائلا: "كان لقائي مع بوجبا فرصة نادرة، نحن نعرف بعضنا البعض ونتحدث، وما نتحدث عنه شخصي، إنها محادثة بينه وبيني، فنحن نعرف بعضنا البعض لفترة طويلة".

يذكر أن هناك العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية والإسبانية كانت قد أشارت إلى اقتراب بوجبا من الانضمام إلى نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة

ويتواجد نادي ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري





- ريال مدريد يسير على خطى برشلونة ويرحب بتأجيل الكلاسيكو

سار نادي ريال مدريد على درب غريمه التاريخي برشلونة، ورحب بتأجيل مباراة الكلاسيكو، بعدما كان مقرر إقامتها يوم السبت الموافق 26 أكتوبر

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن ريال مدريد قد أصدر بيانًا رسميًا لتوضيح موقفه من إمكانيةتأجيل مباراة الكلاسيكو .

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن بيان ريال مدري اشار إلى موافقة النادي الميك على تأجيل المباراة إلى يوم 18 ديسمبر المقبل، وهو الموعد الذي تم اقتراحه من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، علمًا بأنه قد من المقرر انطلاق الكلاسيكو على ملعب كامب نو يوم السبت الموافق 26 أكتوبر .

وكان الاتحاد الإسباني قد قرر صباح اليوم الجمعة،تأجيل مباراة الكلاسيكو واستحالة إقامته في موعده الأصلي، مع وجوب وجود محادثات ومناقشات بين كلا الناديين لتحديد موعد جديد للكلاسيكو، على أن يتم ابلغ الاتحاد به قبل يوم 21 أكتوبر المقبل، وإلا سيضطر الاتحاد لتحديد موعد جديد للمباراة دون الرجوع لكلا الفريقين

وأتى بيان ريال مدريد الرسمي كالأتي: يرحب ريال مدريد بقرار لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بتأجيل المباراة التي كان من المقرر أن تقام يوم السبت، 26 أكتوبر ضد برشلونة، وذلك بعدما قرر الاتحاد اتفاق كلا الطرفين على موعد جديد للمباراة، ويعلن ريال مدريد أنه يرحب بانطلاق المباراة في التاريخ المقترح يوم 18 ديسمبر المقبل .





- زيدان يعلن غياب رباعي ريال مدريد عن مواجهة مايوركا

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد غياب الرباعي لوكا مودريتش وجاريث بيل وتوني كروس ولوكاس فاسكيز عن مواجهة الغد أمام ريال مايوركا بسبب الإصابة.

ويواجه ريال مدريد نظيره ريال مايوركا غدًا السبت في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني "الليجا".

وأكد زيدان خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الغد أن الرباعي لن يتمكنوا من اللحاق بمباراة مايوركا لعدم تعافيهم من الإصابة.





- عاجل- تحديد الموعد الجديد لكلاسيكو برشلونة وريال مدريد

توصل نادي برشلونة مع نظيره ريال مدريد إلى اتفاق حول الموعد الجديد للكلاسيكو الذي سيجمع بينهما في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني "الليجا".

وأشارت وسائل إعلامية في إسبانيا إلى أن برشلونة وريال مدريد، توصلا لاتفاق لإقامة الكلاسيكور يوم الأربعاء الموافق ١٨ من ديسمبر المقبل

وكان من المقرر إقامة كلاسيكو الأرض يوم ٢٦ من أكتوبر الجاري، لكن لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني استقرت على تأجيله بسبب الإضراب في إقليم كتالونيا.



