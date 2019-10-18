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تفاصيل لقاء الرئيس الفرنسي بالبابا تواضروس (صور)

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 10:56 م
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تفاصيل لقاء الرئيس الفرنسي بالبابا تواضروس (صور)
الرئيس الفرنسي والبابا تواضروس
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ماريان ناجى
 
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استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الجمعة، داسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بقصر الإليزيه.

واستقبل "ماكرون" قداسة البابا بحفاوة بالغة لحظة نزوله من السيارة، واصطحبه إلى داخل القصر.

وجرى الحديث خلال اللقاء عن الأوضاع في مصر، حيث أكد قداسة البابا على أن الأحوال في مصر في تحسن وأن طريق التنمية ما زال طويلًا، قُطعت منه بعض الخطوات.

وعن أحوال الأقباط أشار قداسته إلى أن هناك العديد من التطورات الإيجابية أبرزها صدور قانون بناء الكنائس، وحرص الرئيس السيسي على زيارة الكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد، وكذلك تعيين محافظ قبطي وكذلك امرأة قبطية في المنصب ذاته.

وعلى صعيد التعليم ركز قداسة البابا على أن هناك اهتمام بالتعليم خاصة في سنوات التكوين الأولى معربًا عن أمله في أن تساهم فرنسا في دعم العملية التعليمية في مصر.
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