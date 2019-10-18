عبد المنعم سعيد: تأجيل مباراة القمة ضربة للاستثمار في مصر





يذكر أن اتحاد كرة القدم المصري، كان قد أجل مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلى والزمالك في بطولة الدورى العام لظروف أمنية، وأصدر النادي الأهلى بالأمس الخميس، بيانًا أعرب فيه عن تقديره لدور الأمن في البطولات المختلفة، منوهًا إلى أنه لن يستأنف مباريات الدوري إلا بعد لعب مباراته مع نادي الزمالك.





كان من المقرر إقامة مباراة الأهلى والزمالك غدًا السبت ضمن بطولة الدوري العام المصري لعام 2019 - 2020.





قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إنه مذهولا من تأجيل مباراة الأهلي والزمالك ضمن بطولة الدوري المصري، معتبرًا أن تأجيل المبارة ضربة للاستثمار والسياحة في مصر.وأشار "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، إلى أن الأمن المصري عظيم، ويقف ضد الإرهاب بقوة، مضيفا أن من يدير اتحاد كرة القدم، إما أن يديروه بطريقة صحيحة أو يقدموا استقالتهم، مضيفا أن مصر تريد أن تكون جزء من العالم المعاصر، وكرة القدم جزء من هذا العالم.وأضاف الكاتب والمفكر السياسي، أن كرة القدم تنظيم عالمي كالطيران، وبنوك، وغيره، ويجب السير في نهجه وقوانينه، معتبرا أن الآلة الخاصة بقوة مصر الناعمة تعاني عجزا، موضحا أنه كان يجب عرض النماذج الإيجابية التي حققتها مصر، من خلال أعمال فنية، وبرامج إعلامية، معقبا: "في وجبة ناقصة".