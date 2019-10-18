عاجل.. قرار من "التعليم" في واقعة طالبة "كنس الفصل"





قالت بثينة كشك مدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تم استبعاد مدير مدرسة غرب تيرة التابعة لمركز الحامول على خلفية واقعة حبس طالبة داخل المدرسة بعدما قامت بكنس الفصل.وأشارت إلي أنه تم احالة كل من النبطشي والمشرف ومعلم الحصة الأخيرة؛ للتحقيق حتى الانتهاء من التحقيق وتقصي الحقائق.وكان قد تداول الواقعة رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث أنه تم حبس الطالبة من الساعه الواحدة ظهرًا حتي الثالثة عصرًا داخل الدور الثالث بعدما تم نسيانها وهي تقوم بكنس الفصل نظرًا لقلة عدد العمال.وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي سرعة محاسبة المقصرين واتخاذ الاجراءات تجاههم .