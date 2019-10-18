غادة عادل تشارك في مسلسلات رمضان 2020 بـ"البرنس"

تعاقدت الفنانة غادة عادل، مع المخرج والمؤلف محمد سامي في مسلسل "البرنس" وهذا يعد التعاقد الثاني بينهما بعد أن قاما بتقديم فيلم "أهواك" للنجم تامر حسني والذي عرض عام ٢٠١٥





كشف محمد سامي ، أنه اختار اسم "البرنس" للمسلسل، وهو اسم عائلة محمد رمضان في الأحداث، وأوضح أنه يحب فكرة أن يكون اسم المسلسل مرتبطات بالشخصية الرئيسة.





أوضح سامي أن التحدي الآن بينه وبين محمد رمضان أن يحقق مسلسل "البرنس" نجاحا يفوق مسلسلهما "الأسطورة".





أضاف، أنه يفضل أن يعمل على مسلسل من فكرته أو تأليفه، وهو ما يحدث في مسلسل "البرنس"، إذ يتولى تأليفه وإخراجه.





وعن إمكانية مشاركة زوجته "مي عمر" وشقيقته ريم سامي، في المسلسل قال إنه لا يشترط وجودهما في أي عمل يتولى إخراجه، موضحا أنهما موهوبتان وإذ كان هناك دور مناسب لهما لن يمانع وجودهما.مسلسل “البرنس” من إنتاج شركة سينرجي.





يذكر أن محمد سامي شارك فيها رمضان 2019 بمسلسل "ولد الغلابة" من بطولة أحمد السقا ومي عمر وإنجي المقدم ومجموعة كبيرة من النجوم.





وكما تعتتبر المرة الأولي لغادة عادل لمشاركة محمد رمضان في أي عمل درامي وفي سياق آخر يتعاون محمد رمضان مع محمد سامي للمرة الثانية بعد ان قاما بعمل مسلسل "الاسطورة" والذي شهد نجاحاً كبيراً

يعود النجم محمد رمضان بمسلسل البرنس ويجسد فيه أكثر من شخصية اجتماعية ويناقش العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، إضافة إلى قصص من الأكشن تتخللها الأحداث.





يعكف حالياً المخرج محمد سامى على كتابة الحلقات الأولى من مسلسل “البرنس” للنجم محمد رمضان، المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2020.





وانتهى سامي من كتابة أول 5 حلقات من المسلسل حتى الأن، إذ من المقرر أن ينتهى من كتابة المسلسل خلال شهر ديسمبر المقبل.





إضافة إلى ذلك يعد هذا المسلسل تأليف وإخرج محمد سامي ولأول مرة يصبح ومخرجاً في آن واحد.





وأيضاً تُ عقد كثير من الاجتماعات بين محمد رمضان ومحمد سامي مع الشركة المنتجة للمسلسل للاستقرار علي باقي فريق العمل وأسماء الأشخاص المرشحين في المسلسل وموعد وبدء انطلاق التصوير.





ويذكر أنه تم تغيير اسم المسلسل الذي تشارك فيه "غادة" والمخطط عرضه رمضان المقبل ليدخل السباق الرمضاني من "ملائكة ابليس" إلي اسم" مابينا ميعاد" نظراً لاعتراض فريق العمل علي اسم المسلسل والذي يشارك في بطولته كل من "رانيا يوسف وإيمان العاصي وسلوي خطاب ومحمود الليثي"، وغيرهم، كما تشارك غادة عادل بطولة فيلم "نادي الرجال السري"، والذي يعرض حالياً في السينمات وهو بطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني وتأليف أيمن تارا وإخراج خالد الحلفاوي.



