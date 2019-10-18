برعاية وزير التعليم العالي.. ماراثون "دراجات" بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 09:51 م
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آية حمروشي
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نظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ماراثون رياضي للدراجات بمدينة 6 أكتوبر تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.
شارك في الماراثون الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور صبحي حسانين نائبا عن وزير التعليم العالي والدكتور عمرو حداد عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات ونائب وزير الشباب والرياضة، والدكتور هشام الجيوشي السكرتير العام للاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور تامر العناني، وخالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومعهم الإعلامي عمرو الليثي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وشهد الماراثون إقبال كبير من طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، وطاف شوارع مدينة 6 أكتوبر وسط فرحة عارمة من الطلاب المشاركين خاصة أن هذا الماراثون يعد الأكبر للجامعة، وهو الأول من نوعه بمشاركة طلاب الكليات المختلفة الذين يمثلون 13 كلية، بخلاف أعضاء هيئة التدريس.
جاء ماراثون الدارجات تنفيذًا لمبادرة القيادة السياسية للاهتمام بالرياضة فى مصر عامة والجامعات خاصة من خلال التشجيع على ممارسة ركوب الدراجات فى الجامعات المصرية والحياة العامة، بالإضافة إلى التركيز على رسالة امتلاك كل شاب وطالب وطالبة دراجة رياضية للتخفيف من حدة التلوث البيئى، وتكوين جسم رياضى صحى، بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات.
شارك في الماراثون الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور صبحي حسانين نائبا عن وزير التعليم العالي والدكتور عمرو حداد عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات ونائب وزير الشباب والرياضة، والدكتور هشام الجيوشي السكرتير العام للاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور تامر العناني، وخالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومعهم الإعلامي عمرو الليثي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وشهد الماراثون إقبال كبير من طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، وطاف شوارع مدينة 6 أكتوبر وسط فرحة عارمة من الطلاب المشاركين خاصة أن هذا الماراثون يعد الأكبر للجامعة، وهو الأول من نوعه بمشاركة طلاب الكليات المختلفة الذين يمثلون 13 كلية، بخلاف أعضاء هيئة التدريس.
جاء ماراثون الدارجات تنفيذًا لمبادرة القيادة السياسية للاهتمام بالرياضة فى مصر عامة والجامعات خاصة من خلال التشجيع على ممارسة ركوب الدراجات فى الجامعات المصرية والحياة العامة، بالإضافة إلى التركيز على رسالة امتلاك كل شاب وطالب وطالبة دراجة رياضية للتخفيف من حدة التلوث البيئى، وتكوين جسم رياضى صحى، بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات.
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