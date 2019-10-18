ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محلل اقتصادي: مصر وفرت 4 ملايين فرصة عمل في آخر 4 سنوات

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 09:38 م
Advertisements
محلل اقتصادي: مصر وفرت 4 ملايين فرصة عمل في آخر 4 سنوات
اقتصاد مصر ـ ارشيفية
Advertisements
طباعة
داليا الحسين
 
Advertisements
قال محمد نجم، المحلل الاقتصادي، إن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بكافة تفاصيل الدولة من الجهة الاقتصادية والمالية يوجه رسالة للمستثمرين داخل مصر وخارجها والمؤسسات العالمية والقطاع الخاص بأن القيادة السياسية مهتمة بهذا الأمر وهي جزء من أولوياته.

وأضاف "نجم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر في أسبوع"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الجمعة، أن نسبة الدين العام بالمقارنة للناتج المحلى انخفضت من 109% فى 2016 إلى 90% فقط خلال عام 2019.

ولفت إلى أن الدولة استخدمت القروض في المشروعات القومية التي تدر عائد نستطيع من خلاله نسدد أقساط وفوائد الدين، معقبًا: "العهود السابقة الديون كانت قروض استهلاكية يتم عن طريقها زيادة أجور في القطاع العام أو تعيين موظفين جدد أو الدعم".

وتابع المحلل الاقتصادي أن الدولة نجحت فى توفير 4 ملايين فرصة عمل في أخر 4 سنوات، واصفا الرقم بأنه "مكسب كبير للشعب".

ولفت إلى تكرار رفع تصنيف مصر الائتمانى فى السنوات الأربع الأخيرة من 3 مؤسسات عالمية للتصنيف الائتمانى"؛ يدل على ارتفاع ثقة المؤسسات المالية الدولية بالاقتصاد المصري.

وأشار نجم إلى الاستثمارات الكلية للدولة ارتفعت من 250 مليار جنيه فى 2014 إلى تريليون جنيه فى 2019 نصفها يمولها القطاع الخاص.

وأكد على أن مشروعات الدولة لا تقتصر على القطاع الإنشائى، بل تشمل مشروعات زراعية وخدمية وصناعية بخلاف الاستثمار فى مجال الطاقة".

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مصر فرص عمل السيسي الاقتصاد الاستثمارات
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الهلال
3
x
17:05
0
ضمك
الأهلي
3
x
19:00
1
التعاون
الدوري الفرنسي
نيس
-
x
20:45
-
باريس سان جيرمان
الدوري المصري
الاتحاد السكندري
1
x
17:30
1
وادي دجلة
الإسماعيلي
0
x
20:00
1
حرس الحدود

DMCA.com Protection Status