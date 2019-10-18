محلل اقتصادي: مصر وفرت 4 ملايين فرصة عمل في آخر 4 سنوات
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 09:38 م
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داليا الحسين
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قال محمد نجم، المحلل الاقتصادي، إن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بكافة تفاصيل الدولة من الجهة الاقتصادية والمالية يوجه رسالة للمستثمرين داخل مصر وخارجها والمؤسسات العالمية والقطاع الخاص بأن القيادة السياسية مهتمة بهذا الأمر وهي جزء من أولوياته.
وأضاف "نجم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر في أسبوع"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الجمعة، أن نسبة الدين العام بالمقارنة للناتج المحلى انخفضت من 109% فى 2016 إلى 90% فقط خلال عام 2019.
ولفت إلى أن الدولة استخدمت القروض في المشروعات القومية التي تدر عائد نستطيع من خلاله نسدد أقساط وفوائد الدين، معقبًا: "العهود السابقة الديون كانت قروض استهلاكية يتم عن طريقها زيادة أجور في القطاع العام أو تعيين موظفين جدد أو الدعم".
وتابع المحلل الاقتصادي أن الدولة نجحت فى توفير 4 ملايين فرصة عمل في أخر 4 سنوات، واصفا الرقم بأنه "مكسب كبير للشعب".
ولفت إلى تكرار رفع تصنيف مصر الائتمانى فى السنوات الأربع الأخيرة من 3 مؤسسات عالمية للتصنيف الائتمانى"؛ يدل على ارتفاع ثقة المؤسسات المالية الدولية بالاقتصاد المصري.
وأشار نجم إلى الاستثمارات الكلية للدولة ارتفعت من 250 مليار جنيه فى 2014 إلى تريليون جنيه فى 2019 نصفها يمولها القطاع الخاص.
وأكد على أن مشروعات الدولة لا تقتصر على القطاع الإنشائى، بل تشمل مشروعات زراعية وخدمية وصناعية بخلاف الاستثمار فى مجال الطاقة".
وأضاف "نجم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر في أسبوع"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الجمعة، أن نسبة الدين العام بالمقارنة للناتج المحلى انخفضت من 109% فى 2016 إلى 90% فقط خلال عام 2019.
ولفت إلى أن الدولة استخدمت القروض في المشروعات القومية التي تدر عائد نستطيع من خلاله نسدد أقساط وفوائد الدين، معقبًا: "العهود السابقة الديون كانت قروض استهلاكية يتم عن طريقها زيادة أجور في القطاع العام أو تعيين موظفين جدد أو الدعم".
وتابع المحلل الاقتصادي أن الدولة نجحت فى توفير 4 ملايين فرصة عمل في أخر 4 سنوات، واصفا الرقم بأنه "مكسب كبير للشعب".
ولفت إلى تكرار رفع تصنيف مصر الائتمانى فى السنوات الأربع الأخيرة من 3 مؤسسات عالمية للتصنيف الائتمانى"؛ يدل على ارتفاع ثقة المؤسسات المالية الدولية بالاقتصاد المصري.
وأشار نجم إلى الاستثمارات الكلية للدولة ارتفعت من 250 مليار جنيه فى 2014 إلى تريليون جنيه فى 2019 نصفها يمولها القطاع الخاص.
وأكد على أن مشروعات الدولة لا تقتصر على القطاع الإنشائى، بل تشمل مشروعات زراعية وخدمية وصناعية بخلاف الاستثمار فى مجال الطاقة".
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