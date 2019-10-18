توفيق عكاشة: محمد غنيم رمز من الرموز الوطنية في مصر
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 09:37 م
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هدى عبدالرازق
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كشف الإعلامي توفيق عكاشة، أنه تربطه علاقة قديمة بالدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى، حيث أن غنيم هو من عالج جده، وذلك قبل أن يسافر إلى فرنسا، فقد كان جده ووالد غنيم أصدقاء، معربا عن تقديره للدكتور محمد غنيم، مؤكدا أن غنيم رفض عروض أمريكية، وعروض أخرى وقرر العودة لمصر.
وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أنه لم يلتق بالدكتور محمد غنيم منذ أن كان في الصف الثالث الإبتدائي إلا في 2013، وفقط تبادلوا السلام، ثم اتصل به الدكتور محمد غنيم قبل ثورة 30 يونيو بأشهر وطلب منه طلب ونفذه، وبعدها اتصل هو بالدكتور محمد غنيم منذ شهرين، وطلب منه طلب، وغنيم نفذه.
وأوضح "عكاشة"، أن محمد غنيم رمز من الرموز الوطنية في مصر، حيث تخطى عمره الثمانين، معلقا: "ربنا أعطى الدكتور محمد غنيم العلم والعمر عشان خاطر مصر"، معربًا عن حزنه لرفع أحد المستشارين قضية على الدكتور محمد غنيم لتصريحه خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب أن الرسوم القضائية تحصل نسبة كبيرة منها لصالح نادي القضاة.
ووجه رسالة إلى هذا المستشار، "أناشدك تتنازل عن هذه القضية، فالدكتور محمد غنيم يستحق أن نعطيه الأوسمة، ولا نرفع عليه قضايا.. ده رمز مصري".
وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أنه لم يلتق بالدكتور محمد غنيم منذ أن كان في الصف الثالث الإبتدائي إلا في 2013، وفقط تبادلوا السلام، ثم اتصل به الدكتور محمد غنيم قبل ثورة 30 يونيو بأشهر وطلب منه طلب ونفذه، وبعدها اتصل هو بالدكتور محمد غنيم منذ شهرين، وطلب منه طلب، وغنيم نفذه.
وأوضح "عكاشة"، أن محمد غنيم رمز من الرموز الوطنية في مصر، حيث تخطى عمره الثمانين، معلقا: "ربنا أعطى الدكتور محمد غنيم العلم والعمر عشان خاطر مصر"، معربًا عن حزنه لرفع أحد المستشارين قضية على الدكتور محمد غنيم لتصريحه خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب أن الرسوم القضائية تحصل نسبة كبيرة منها لصالح نادي القضاة.
ووجه رسالة إلى هذا المستشار، "أناشدك تتنازل عن هذه القضية، فالدكتور محمد غنيم يستحق أن نعطيه الأوسمة، ولا نرفع عليه قضايا.. ده رمز مصري".
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